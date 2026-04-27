tuki.最新曲「零-zero-」MV公開！ 顔出しをマネージャーがあの手この手で阻止する奮闘劇

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tuki.の最新曲「零-zero-」のMVが公開された。

■「零-zero-」は、TVアニメ『スノウボールアース』のオープニングテーマ

「零-zero-」は毎週金曜23時30分より、日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”枠にて絶賛放送中のTVアニメ『スノウボールアース』のオープニングテーマであり、tuki.にとって初のTVアニメタイアップ楽曲。4月4日には配信リリースもスタートしており、情熱や成長を表現する歌詞と、爽快で勢い溢れるメロディが話題の一曲だ。

今回のMVでは、実写顔出し出演を希望するtuki.と、あの手のこの手で顔出しを阻止するマネージャーの奮闘劇が繰り広げられている。tuki.は無事顔出し出演できるのか、答えはMVで確認しよう。

■リリース情報

2026.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「零-zero-」

■【画像】tuki.アーティスト写真、配信シングル「零-zero-」ジャケット写真

■関連リンク

TVアニメ『スノウボールアース』番組サイト

https://snowballearth.net/

tuki. OFFICIAL SITE

https://tuki-official.net/