tuki.最新曲「零-zero-」MV公開！ 顔出しをマネージャーがあの手この手で阻止する奮闘劇
tuki.の最新曲「零-zero-」のMVが公開された。
■「零-zero-」は、TVアニメ『スノウボールアース』のオープニングテーマ
「零-zero-」は毎週金曜23時30分より、日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”枠にて絶賛放送中のTVアニメ『スノウボールアース』のオープニングテーマであり、tuki.にとって初のTVアニメタイアップ楽曲。4月4日には配信リリースもスタートしており、情熱や成長を表現する歌詞と、爽快で勢い溢れるメロディが話題の一曲だ。
今回のMVでは、実写顔出し出演を希望するtuki.と、あの手のこの手で顔出しを阻止するマネージャーの奮闘劇が繰り広げられている。tuki.は無事顔出し出演できるのか、答えはMVで確認しよう。
■リリース情報
2026.04.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「零-zero-」
■【画像】tuki.アーティスト写真、配信シングル「零-zero-」ジャケット写真
■関連リンク
TVアニメ『スノウボールアース』番組サイト
https://snowballearth.net/
tuki. OFFICIAL SITE
https://tuki-official.net/