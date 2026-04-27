歌手・坂本九さんの妻で俳優の柏木由紀子（78）が26日、Instagramを更新。25年前のジャケットを着用した姿に、反響が寄せられている。

【映像】柏木由紀子のスタイル際立つハイブラコーデや坂本九さんのお墓参りをする様子

1971年、坂本九さんと結婚した柏木。1973年に長女で歌手の大島花子、1976年に元宝塚歌劇団の舞坂ゆき子と2人の娘が誕生している。

柏木はこれまでInstagramで、娘たちと坂本さんの墓参りをしたことや自宅で愛犬と遊ぶ様子など、日常の様子を投稿してきた。

スタイル際立つハイブラコーデに反響

2026年4月26日の投稿では、「実はこちらのジャケットは、25年ほど前のもの。時を経て、活躍してくれそうです。」とつづり、GUCCIのジャケットにCELINEのデニムとベルトを合わせた、スタイルが際立つコーディネートを披露。

この投稿には、「こんなにステキにジーパンが似合う70代の人、他にいないと思います」「25年前の服に見えません！」「とってもステキです。スタイルが良くて」など、多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）