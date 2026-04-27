ボートレース若松のG3オールレディース「サッポロビールカップ」は27日の最終日12Rで優勝戦が行われ、西橋奈未（29＝福井）がインから逃げ切って1着。昨年6月29日の三国男女W優勝戦以来となる通算9回目の優勝を飾った（若松は初優勝）。2着に三浦永理、3着は小野生奈が入り3連単＜1＞＜2＞＜6＞は2020円（8番人気）。

レース直後のインタビューで西橋は開口一番「とってもうれしいです。リベンジできました」と昨年9月19日の当地ヴィーナスシリーズ第14戦で優勝戦1号艇ながら勝てなかったことを引き合いに出して喜び「（1周1マークは）いいハンドルを入れられたと思います。ようやく、ほめられます」とレース内容にも満足そうだった。

若松初Vについては「福岡で制覇できてなかったのはここだけだったんで、3連覇できて、メチャクチャうれしいです」と笑みをうかべた。

今節は今期勝率6.06で臨み、A1級の勝負駆けだった。しかし終わってみればオール3連対で頂点に立ち、アベレージも6.29と大幅に上げた。26日現在の推定A1ボーダー6.24を物差しにすれば、2023年前期から始まったA1級防衛は確実となったようだ。

なお西橋の次走出場はG2「レディースオールスター」（5月5〜10日、まるがめ）を予定していて、その次にはSG「ボートレースオールスター」（5月26〜31日、浜名湖）が控えている。