本拠地ナショナルズ戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は27日（日本時間28日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。4打数無安打に終わったこの試合、気迫のワンプレーにファンから思わず悲鳴が上がった。

観る者をヒヤリとさせたのは0-0の9回第4打席、先頭で迎えた場面だった。2球目を打ってセカンドゴロに。全力疾走した村上はヘッドスライディングを選択。気迫溢れるプレーを見せたが、相手の送球がわずかに早くアウトとなった。

勝利への執念を感じさせるプレーだが、一歩間違えれば怪我につながりかねない場面。ネット上では懸念を示す米ファンが続出していた。

「ムネ、頼むから二度とこんなことをしないでくれ。ありがとう」

「なぜみんな一塁にスライディングするのか分からない。ケガする可能性もあるし、普通に走った方が速いよ」

「立ったままで送球に勝てないなら、ヘッドスライディングしても勝てないよ」

「同感だ。でも彼のハッスルは大好きだ！」

「その頑張りは評価するけどね…」

村上は今季ホワイトソックスに移籍し、開幕から28試合で11本塁打をマーク。22日（同23日）のダイヤモンドバックス戦ではメジャー新人として最長タイ記録の5試合連続ホームランを放つなど、驚愕の打棒が米国でも注目を浴びている。怪我をしてほしくないという願いに溢れていた。



（THE ANSWER編集部）