くっきー！＆ザコシら出演のABEMA『MAD5』レギュラー化決定 5人からの意気込みも…“強烈すぎる”コメントの嵐「お帰りなさいといいますよ。お帰りなさい」「ええやんええやん！」
野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリによるABEMAの特別番組『MAD5（マッドファイブ）』（後11：00）が5月4日からレギュラー化（全20回）されることが決定した。
【動画】くっきー！＆ザコシら出演のABEMA『MAD5』がレギュラー化決定
『MAD5』は、くっきー！とハリウッドザコシショウが開設したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』から生まれたプロジェクト。枠に収まらない発想力と個性を武器に、5人が毎回異なるテーマに挑む。
2026年1月より放送された全5回の特別番組では、その予測不能な展開と、5人が生み出す化学反応がSNS上を中心に大きな反響を呼んだ。視聴者からの「もっと見たい」「中毒性が高い」という視聴者の声に応えたMAD5のメンバーが、全20回のレギュラー放送にパワーアップして帰ってくる。
本番組の柱となるのは、YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』でも圧倒的な支持を集める、バラエティ界の“本家MADコンビ”くっきー！（野性爆弾）とハリウッドザコシショウ。そこに、『シュシュっとごくろうさん』内でのオーディション企画を勝ち抜いた“選抜メンバー”としてしずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの3人が加わり、この5人だからこそ成立する“混ざり合わないのに噛み合う”化学反応を巻き起こしていく。
レギュラー放送決定にあたり、くっきー！は「MAD5がただいまで御座います」と、ハリウッドザコシショウは「MAD5シーズン1やん！シュシュってんな、いよいよレギュラー化だわな」とコメントを寄せた。
そして5月4日の#1では、1月に放送した特別番組の#2にも登場したベッキーが『MAD5』に再登場。天真爛漫な明るさと、どんなボケも拾い上げる驚異的なMCスキルを持ち合わせたベッキーの“二代目”を探すオーディションを開催する。我こそは第2のベッキーだ、と意気込む女性タレントが集結するなかには、なぜかあの頃のベッキー姿に扮した、松井ケムリの姿も…？ベッキー本人も衝撃の、予想外のラストにも注目だ。
■出演者コメント
●くっきー！（野性爆弾）
お帰りなさいといいますよ。お帰りなさい。MAD5がただいまで御座います。お望み？無お望み？そこはお望みごくろうさん。うれぴこちゃん▽（ハート）
●ハリウッドザコシショウ
お！ええやんええやん！
MAD5シーズン1やん！
シュシュってんな、いよいよレギュラー化だわな。
こりゃ一丁ドカシュシュりで観客喜ばせよ！アホンダラ言いますよ！
新シーズンがんばって珍棒をロードローラーでぶっ轢くしかねえな！
期待してくれよな！は？（嘔吐）
●池田一真（しずる）
Hey morons! Yeah, you heard me, I called you stupid!
I've got some good news for you pea-brained idiots!
There's this show that's about to start called MAD5, and it seriously sucks, which makes it the perfect place for you dimwitted dingleberries.
To sweeten the deal, I got ya some cheese and olives, too! Now lick that plate clean, ya chuckleheads.
●川北茂澄（真空ジェシカ）
俺たちが低まることで、期待が高まって見える
●松井ケムリ（令和ロマン）
ABEMAの中の誰に許されたのかわかりませんが、なんとシーズン1として帰って来れることになりました！前回は全5回でしたが今回は20回です。信じられません。
初回の収録で、初回じゃないみたいな企画を撮りましたので是非見てください！
【動画】くっきー！＆ザコシら出演のABEMA『MAD5』がレギュラー化決定
『MAD5』は、くっきー！とハリウッドザコシショウが開設したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』から生まれたプロジェクト。枠に収まらない発想力と個性を武器に、5人が毎回異なるテーマに挑む。
本番組の柱となるのは、YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』でも圧倒的な支持を集める、バラエティ界の“本家MADコンビ”くっきー！（野性爆弾）とハリウッドザコシショウ。そこに、『シュシュっとごくろうさん』内でのオーディション企画を勝ち抜いた“選抜メンバー”としてしずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの3人が加わり、この5人だからこそ成立する“混ざり合わないのに噛み合う”化学反応を巻き起こしていく。
レギュラー放送決定にあたり、くっきー！は「MAD5がただいまで御座います」と、ハリウッドザコシショウは「MAD5シーズン1やん！シュシュってんな、いよいよレギュラー化だわな」とコメントを寄せた。
そして5月4日の#1では、1月に放送した特別番組の#2にも登場したベッキーが『MAD5』に再登場。天真爛漫な明るさと、どんなボケも拾い上げる驚異的なMCスキルを持ち合わせたベッキーの“二代目”を探すオーディションを開催する。我こそは第2のベッキーだ、と意気込む女性タレントが集結するなかには、なぜかあの頃のベッキー姿に扮した、松井ケムリの姿も…？ベッキー本人も衝撃の、予想外のラストにも注目だ。
■出演者コメント
●くっきー！（野性爆弾）
お帰りなさいといいますよ。お帰りなさい。MAD5がただいまで御座います。お望み？無お望み？そこはお望みごくろうさん。うれぴこちゃん▽（ハート）
●ハリウッドザコシショウ
お！ええやんええやん！
MAD5シーズン1やん！
シュシュってんな、いよいよレギュラー化だわな。
こりゃ一丁ドカシュシュりで観客喜ばせよ！アホンダラ言いますよ！
新シーズンがんばって珍棒をロードローラーでぶっ轢くしかねえな！
期待してくれよな！は？（嘔吐）
●池田一真（しずる）
Hey morons! Yeah, you heard me, I called you stupid!
I've got some good news for you pea-brained idiots!
There's this show that's about to start called MAD5, and it seriously sucks, which makes it the perfect place for you dimwitted dingleberries.
To sweeten the deal, I got ya some cheese and olives, too! Now lick that plate clean, ya chuckleheads.
●川北茂澄（真空ジェシカ）
俺たちが低まることで、期待が高まって見える
●松井ケムリ（令和ロマン）
ABEMAの中の誰に許されたのかわかりませんが、なんとシーズン1として帰って来れることになりました！前回は全5回でしたが今回は20回です。信じられません。
初回の収録で、初回じゃないみたいな企画を撮りましたので是非見てください！