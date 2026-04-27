23日、以前名古屋市で発生した青切符詐欺について、被害を訴えていた70代の男が虚偽の申告をしていたことが判明。愛知県警は、偽計業務妨害や軽犯罪法違反（虚偽申告）にあたる可能性があるとして、調べを進めている。

男は、17日に名東区の路上で2人組の男から「歩行者がいるのに手信号をしないのは違反」などと言われ、現金5万円を取られたと警察に報告。詐欺事件として捜査が進められ、周辺の防犯カメラなどを調べたところ、事実が確認できなかった。改めて男から事情を聞いたところ、男は虚偽の申告をしていたことを認めた。虚偽申告をしていた理由としては「今まで警察に呼び止められて腹が立ったため」と話しているとのことだ。

警察に虚偽の申告をした事件は過去にも発生している。2011年、養女に性的被害を加えたとして、当時65歳だった男性が最高裁から懲役12年の実刑判決を言い渡された。しかし2014年に男性が再審請求をしたところ、実際は性被害を受けていなかったことが判明。2015年に無罪判決が確定した。養女の虚偽告訴に関しては、無罪判決の時点で時効になっていたことなどから、処罰は見送られた。

近年では、虚偽の強盗被害が相次いでいる。1月には山梨県南アルプス市で40代の男が虚偽の強盗被害を申告し、偽計業務妨害の疑いで逮捕された。動機は「仕事の期限を先延ばしするため」などと供述した。また、3月には山形県上山市で20代の女が、13日には新潟県三条市で40代の男がうその強盗被害を訴え、偽計業務妨害の疑いで逮捕されている。

今月1日から自転車の青切符制度が始まると、制度に便乗した詐欺事件が相次いでいる。25日には、滋賀県でも事件が発生したことが判明。自転車に乗っていた通行人が、警察官のような服装をした男に現金を支払うよう要求されたという。通行人は立ち去ったため、被害はなかった。

警察庁は、公式サイトで「警察官が取締りの場で反則金を徴収することはありません」などと注意を呼びかけている。