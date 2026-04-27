「長崎ヴェルカ」が、りそなグループBリーグB1西地区初優勝を決めました。

ここまでの戦いを、長崎ヴェルカの狩俣 昌也選手、アシスタントGMの磯野 眞さんとともに振り返っていきます。

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シーズン開幕後、快進撃を見せたヴェルカ。

開幕節は「アルティーリ千葉」とのGAME1に敗れますが、その後、破竹の12連勝を記録します。

狩俣選手、まず好スタートを切ることができた要因はどんなところにあるとお考えですか。

（狩俣 昌也選手）

「シーズンが始まる前にしっかり準備ができましたし、去年からのうまく行かなかったところもありながら、そこも新しく来たメンバーたちがすごくアジャストも早かったので頼れて、シーズン始まる前から手応えはありました」

西地区首位に立ったヴェルカは、シーズン60試合のうち、半分の前半戦30試合を終えて、27勝3敗と圧倒的な数字を残します。

しかし後半戦に入ると、徐々に強豪に競り負ける試合も増えてきます。

このあたりは磯野さん、シーズンが経つにつれて、対戦相手に分析されてきたということも言えるんでしょうか。

（アシスタントGM 磯野 眞さん）

「1位にいるチームだと、相手も何が何でも勝ちたいというところが多くなってくる。ヴェルカは外が得意なので、逆に中を強調してプレーしてきたり、いろんな形で ヴェルカの対策をしてプレーしてきたチームが多かった」

それでもヴェルカは、同一カードでの連敗は1度だけと、安定した強さをみせて首位を守り続けます。

主力がケガで長期離脱することが少なかったことも、好成績を残し続けた要因なんでしょうか。

選手全員の平均試合出場時間を見ても、30分を超えている選手はいません。

B3時代からチームを支えてきた狩俣選手ですが、今シーズン限りで現役を引退することを発表されています。

最後のシーズンにひとつ目のタイトルを獲得できたこと、改めてどのようにお感じですか。

（狩俣 昌也選手）

「5年間、ヴェルカに関わってきて、モーディ体制になって2年目。しっかり摘みかねることができたと思っています」

狩俣選手の引退が発表されてから、ヴェルカのメンバーが狩俣選手について、こう話しています。

（星川 堅信選手）

「積み重ねられてきた人たちの取り組みを見て、自分の取り組みを変えようとできますし、マサさん(狩俣選手)は、ほかの人に与える作用がすごく大きい。

ぼくは最近、誰が言った言葉かが、言葉の重さを決定すると感じていて、それをマサさんから感じる。偉大な存在」

（熊谷 航選手）

「特に僕はルーキーシーズンに、一緒になった三河でお世話になったので、すごくその経験は生きている。

さみしさもあるけれど、次に狩俣選手がやることは応援したいし、マサさんのためにも優勝できたらと思う」

（モーディ・マオールHC）

「狩俣選手は、競争心は誰にも負けない。世界中のどのアスリートを見ても、1番の競争心や努力だ。

これからチームが成功するとしたら狩俣選手のおかげで、

彼がいなければ、その結果を達成できない。

まだリタイヤしていないので、シュートを決めてほしい」