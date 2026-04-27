世界的シェフの新業態、うめだ阪急に誕生…“アラン・デュカスの世界観を体現するサロン” ショコラ＆ビスケットの販売も
世界的シェフ、アラン・デュカス氏の世界観を体現するサロン『アラン・デュカス・サロン・デ・マニュファクチュール・パリ』が、大阪・阪急うめだ本店に4月25日オープンした。
【写真】美しい料理…『アラン・デュカス・サロン・デ・マニュファクチュール・パリ』
同サロンは、デュカス氏の技と哲学の真髄を一つの場所に集約し、美食、クラフトマンシップ、そしてフランスのエレガンスを融合した新しいコンセプトの新業態。
“新たな食の魅力に出会う場所”として構想され、軽やかで洗練された、現代的なダイニング体験を提案。素材の恵みを大切にするデュカス氏の料理哲学に基づき、洗練された空間にふさわしい、上質でありながら肩肘張らずに楽しめる一皿をそろえる。
またエントランスには、シェフが手がけるショコラ専門店『ル・ショコラ・アラン・デュカス』とビスケット専門店『ル・ビスキュイ・アラン・デュカス』のブティックを併設。ショッピング合間のティータイムから本格的お食事まで、さまざまなシーンで利用できる。
■店名：アラン・デュカス・サロン・デ・マニュファクチュール・パリ
住所：大阪府大阪市北区角田町8番7号 阪急うめだ本店 6階
営業時間：10:00〜20:00
席数：50席（テーブル30席、カウンター8席、ボックスシート6席、個室1室・6席）
メニューについて
オマール海老のビスクやブリ二を添えたスモークサーモンをはじめとするセイボリーをはじめ、ムース・オ・ショコラやアフォガートなどのスイーツやアフタヌーンティーをコーヒー・紅茶とともに用意。ワインリストはフランス各地から厳選し、テロワールを巡る新たな発見へと導く。さらに、日本の伝統と現代性が融合したスパークリング日本酒「アラン・デュカス スパークリングサケ」も楽しめる。
アラン・デュカス氏について
1956年フランス・ランド地方に生まれ、農園で育つ。大地の恵みあふれる環境で幼い頃から味覚が発達。16歳で料理の世界に入ると、ミシェル・ゲラール、アラン・シャペルをはじめとする著名シェフの店で経験を重ね、1988年にモナコの最高級ホテル「オテル・ド・パリ」内のレストラン「ル・ルイ・キャーンズ」に料理長として就任。1990年には、33歳でミシュランガイドの3つ星に掲載（ホテル内レストランとして史上初の快挙）。1998年には、パリのレストラン「アラン・デュカス」も3つ星に掲載され、6つの星を同時に獲得するなど、長期に渡りフランス料理界を牽引してきた。その後厨房を離れてからもレシピだけでなく、店舗のインテリアデザイン、テーブルウェア、厨房設計などのアイデア作りをはじめ、ビストロから3つ星まで、世界8ヶ国で約30のレストランの指揮を執る。また、フランス料理の継承・後進育成に向け、料理・製菓の国際的な専門機関「デュカス・エデュケーション」の創設や、ショコラ・コーヒー・ビスケット・アイスクリーム専門店の展開に至るまで、飲食サービスとホスピタリティ業界において様々なビジョンを展開している。
【写真】美しい料理…『アラン・デュカス・サロン・デ・マニュファクチュール・パリ』
同サロンは、デュカス氏の技と哲学の真髄を一つの場所に集約し、美食、クラフトマンシップ、そしてフランスのエレガンスを融合した新しいコンセプトの新業態。
“新たな食の魅力に出会う場所”として構想され、軽やかで洗練された、現代的なダイニング体験を提案。素材の恵みを大切にするデュカス氏の料理哲学に基づき、洗練された空間にふさわしい、上質でありながら肩肘張らずに楽しめる一皿をそろえる。
■店名：アラン・デュカス・サロン・デ・マニュファクチュール・パリ
住所：大阪府大阪市北区角田町8番7号 阪急うめだ本店 6階
営業時間：10:00〜20:00
席数：50席（テーブル30席、カウンター8席、ボックスシート6席、個室1室・6席）
メニューについて
オマール海老のビスクやブリ二を添えたスモークサーモンをはじめとするセイボリーをはじめ、ムース・オ・ショコラやアフォガートなどのスイーツやアフタヌーンティーをコーヒー・紅茶とともに用意。ワインリストはフランス各地から厳選し、テロワールを巡る新たな発見へと導く。さらに、日本の伝統と現代性が融合したスパークリング日本酒「アラン・デュカス スパークリングサケ」も楽しめる。
アラン・デュカス氏について
1956年フランス・ランド地方に生まれ、農園で育つ。大地の恵みあふれる環境で幼い頃から味覚が発達。16歳で料理の世界に入ると、ミシェル・ゲラール、アラン・シャペルをはじめとする著名シェフの店で経験を重ね、1988年にモナコの最高級ホテル「オテル・ド・パリ」内のレストラン「ル・ルイ・キャーンズ」に料理長として就任。1990年には、33歳でミシュランガイドの3つ星に掲載（ホテル内レストランとして史上初の快挙）。1998年には、パリのレストラン「アラン・デュカス」も3つ星に掲載され、6つの星を同時に獲得するなど、長期に渡りフランス料理界を牽引してきた。その後厨房を離れてからもレシピだけでなく、店舗のインテリアデザイン、テーブルウェア、厨房設計などのアイデア作りをはじめ、ビストロから3つ星まで、世界8ヶ国で約30のレストランの指揮を執る。また、フランス料理の継承・後進育成に向け、料理・製菓の国際的な専門機関「デュカス・エデュケーション」の創設や、ショコラ・コーヒー・ビスケット・アイスクリーム専門店の展開に至るまで、飲食サービスとホスピタリティ業界において様々なビジョンを展開している。