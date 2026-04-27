atmos pink×PUMA新作♡ギンガムチェックが映えるH-STREET別注モデル登場

「atmos pink」より、「PUMA」の注目モデル“H-STREET”をベースにした別注デザイン『H-STREET atmos pink “PICNIC”』が登場します。クラシックなランニングスパイクの雰囲気に、レディライクなギンガムチェックをプラスした一足。2026年5月2日より発売され、春夏のコーデを軽やかに彩る注目スニーカーです♡

甘辛バランスが魅力の別注デザイン

今作は、「atmos pink」が掲げるコンセプト[Pink’s Street]を意識した特別モデル。

ベースとなる“H-STREET”のスポーティーでシャープなシルエットに、ギンガムチェックのディテールを散りばめることで、甘さとストリート感を両立したデザインに仕上がっています。

ピクニックへ出かけたくなるような軽快さがありながら、都会的なムードも感じられる絶妙なバランスが魅力。

ワンピースやスカートと合わせたフェミニンスタイルはもちろん、デニムやカーゴパンツなどのカジュアルコーデにも自然になじみます。

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アレンジ自在のシューレース付き

セットされているシューレースは、ブラックのほかにレースタイプ、ギンガムチェックタイプの計3種。気分やファッションに合わせて印象を変えられるので、1足でさまざまなスタイリングを楽しめます。

ブラックならクールで引き締まった印象に、レースタイプならフェミニンに、ギンガムチェックなら遊び心たっぷりの足元に。日常使いはもちろん、お出かけシーンでも存在感を発揮してくれそうです♪

商品詳細＆発売情報

PUMA H-STREET atmos pink PICNIC



価格：13,750円（税込）

さらに、予約販売および店舗で購入した方には、先着でギンガムチェック柄のレジャーシートをプレゼント。なくなり次第終了なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

サイズ：22.5cm～29.0cm

カラー：ブラックベース×ギンガムチェックデザイン

発売日：2026年5月2日

展開店舗：atmos pink各店 / atmosオンラインショップ

予約販売：2026年4月24日（金）10:00～5月1日（金）23:59

春夏コーデの主役になる一足♡

スポーティーなスニーカーに、ギンガムチェックの可愛らしさを加えた『H-STREET atmos pink “PICNIC”』。履くだけでコーデに旬のムードを添えてくれる、今季見逃せないアイテムです。

デザイン性と履きやすさを兼ね備えた一足で、いつものお出かけをもっと楽しくアップデートしてみてはいかがでしょうか♡