【ひらがなクイズ】英国のティータイムに欠かせない焼き菓子や調理器具に共通する2文字は？
言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」！
今回は、お茶の時間にぴったりの焼き菓子から、毎日の料理を支える調理器具、さらに体を動かす楽しさを伝えるプロフェッショナルの呼称まで、バラエティーに富んだ3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。
□□ーん
が□□んろ
だん□□うし
ヒント：英国のティータイムに欠かせない、ジャムやクリームを添えて食べる素朴な焼き菓子を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すこ」を入れると、次のようになります。
すこーん（スコーン）
がすこんろ（ガスコンロ）
だんすこうし（ダンス講師）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、サクッとした食感が人気のスイーツ、生活に密着したインフラ設備、そして専門的なスキルを伝える職業という組み合わせでした。ひらがなの「すこ」という共通の響きを介して、カタカナ語の名称から漢字の肩書きまでが、パズルのようにあざやかにつなぎ合わされています。心地よいひらめきで、頭の中がすっきりと整う感覚を味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、お茶の時間にぴったりの焼き菓子から、毎日の料理を支える調理器具、さらに体を動かす楽しさを伝えるプロフェッショナルの呼称まで、バラエティーに富んだ3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
が□□んろ
だん□□うし
ヒント：英国のティータイムに欠かせない、ジャムやクリームを添えて食べる素朴な焼き菓子を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：すこ正解は「すこ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すこ」を入れると、次のようになります。
すこーん（スコーン）
がすこんろ（ガスコンロ）
だんすこうし（ダンス講師）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、サクッとした食感が人気のスイーツ、生活に密着したインフラ設備、そして専門的なスキルを伝える職業という組み合わせでした。ひらがなの「すこ」という共通の響きを介して、カタカナ語の名称から漢字の肩書きまでが、パズルのようにあざやかにつなぎ合わされています。心地よいひらめきで、頭の中がすっきりと整う感覚を味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)