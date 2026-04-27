3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。ティータイムの定番や踊りを教える人がヒント！ 共通するひらがな2文字を導き出しましょう。

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言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」！

今回は、お茶の時間にぴったりの焼き菓子から、毎日の料理を支える調理器具、さらに体を動かす楽しさを伝えるプロフェッショナルの呼称まで、バラエティーに富んだ3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ーん
が□□んろ
だん□□うし

ヒント：英国のティータイムに欠かせない、ジャムやクリームを添えて食べる素朴な焼き菓子を思い浮かべてみてください。

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正解：すこ

正解は「すこ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「すこ」を入れると、次のようになります。

すこーん（スコーン）
がすこんろ（ガスコンロ）
だんすこうし（ダンス講師）

どれも正しい言葉になりますね。今回は、サクッとした食感が人気のスイーツ、生活に密着したインフラ設備、そして専門的なスキルを伝える職業という組み合わせでした。ひらがなの「すこ」という共通の響きを介して、カタカナ語の名称から漢字の肩書きまでが、パズルのようにあざやかにつなぎ合わされています。心地よいひらめきで、頭の中がすっきりと整う感覚を味わっていただけたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)