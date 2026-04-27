【ユニクロ】3990円以下！楽ちんなのに今っぽさ抜群「いちおしボトムス」でつくる大人の春夏コーデ3選
【ユニクロ】今、大人がはきたい「注目ボトムス」3選今、ユニクロで大人の女性がはきたい「新作ボトムス」を3990円以下で3点ピックアップしました。着こなしと合わせてご紹介します。
1. 楽ちん＆今っぽシルエットの「高機能ワイドパンツ」
「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」（税込2990円）は、その名の通りウルトラストレッチの素材を使用した高機能パンツです。UPF50+の紫外線カット効果があり、着た瞬間にひんやりとするため、蒸し暑いシーズンにも涼しくはくことができます。
カラバリは写真のダークグレー、ブラック、ベージュ、ダークブラウン、ネイビーの5色です。
写真は黒のTシャツやカーディガンで上半身をコンパクトにまとめて、ワイドパンツのボリュームがおしゃれでクリーンな印象のコーディネートです。合わせ方次第で印象が変わるので、デイリー使いからスポーツやレジャー、アウトドアまでシーンを選ばず活躍するボトムスです。
2. オンオフ問わずにはける「美シルエットスカート」
「クレープジャージーナロースカート」（税込2990円）は、すとんと落ちるシルエットで、下半身をすらっと見せてくれるきれいめスカートです。
やわらかく、シワもつきにくいクレープジャージー素材が、座っている時間が長いオフィスコーデに最適。後ろに長めのスリットが入っていて足さばきもよく、歩きやすさも◎。ウエストはゴムになっていて楽にはけるうえ、ポケットがついているのも高ポイントです。
カラバリはネイビー、ブラック、ナチュラル、写真のブラウンの4色です。
写真は、ナチュラルのスカートにベージュのシンプルなトップスを合わせて、トレンドのワントーンコーデです。縦長のシルエットがより強調され、ほっそりとした仕上がりに。
3. 春夏の最新トレンド「キュロット」はデニムでトライ
キュロットは今シーズン、一番注目を集めているトレンドのボトムスです。こちらの「デニムキュロット」（税込3990円）は短すぎない丈感で、大人の女性が抵抗なく取り入れられるデザインです。
新鮮なシルエットでも、なじみのあるデニム素材ならトライしやすいですね。筒の部分も太めでゆとりがあり、はき心地も快適。生地は100％コットン素材のソフトなデニムで、はきこむほどに味が出る本格的な風合いも楽しめます。
カラバリは写真のブルー、ダークグレー、ネイビーの3色です。
ゆったりとしていて動きやすく、クロップド丈で足もともすっきりしているため、きれいめな着こなしはもちろん、レジャー時にも使えそうです！ ソックスやシューズでアレンジしてもいいですね。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)