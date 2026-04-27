県内で26日、相次いだ林野火災。魚沼市のスキー場跡地の火災は27日午前、鎮圧が発表されました。



一方、長岡市山古志地区の火災も27日朝に鎮圧しましたが、70代の男性がケガをしています。



新緑に変わった山肌はところどころ黒く焼け焦げていました。



木々を覆うように激しく燃え上がる炎も‥‥‥



26日午前10時半ごろ、魚沼市赤土のスキー場跡地で出火が確認されました。





長岡市では鎮火

＜カメラマンリポート＞「白い煙が立ち上っているのが見え、ヘリコプターの機内にも少しにおいが漂ってきています」長野県からかけつけた防災ヘリコプターが近くの川で給水し、上空から何度も水をまく様子も見られました。26日は消防隊員や消防団などあわせて300人以上が出動。地上ではミキサー車も協力して消火活動用の水を運んでいました。＜住民は＞「怖いですね。最近山林の火災が結構ありますよね。日本も海外でも」＜住民＞「春先は特に乾燥だったり風が強かったりすると延焼するスピードが速いので、 気をつけなきゃなと改めて思いました」日が暮れて見えてきたのは生い茂る木々の下で赤く燃える炎……＜記者リポート＞「消防隊員でしょうか。ヘッドライトを付けながら山から下りてくる姿が見えます。 その後ろの方では、まだ火が燃え広がっています」消防によると夜間は安全確保のため放水はストップし、ローテーションを組んで監視に当たったということです。一夜明けた現場では‥‥‥＜記者リポート＞「こちら現場では、けさから恵みの雨が降り、現在こちらからは火や煙は確認できません」出火から約23時間がたった午前9時半すぎに鎮圧が発表されました。26日午後6時半の時点で、およそ35ヘクタールを焼失したということです。けが人はいませんでした。26日は林野火災注意報は発表されていませんでしたが、乾燥注意報が出ていたといいます。Q）最初どこから燃え始めたのですか？＜魚沼市消防団 星和雄 団長＞「すぐそこです。燃え痕がある通り、このまま(火が)上がっていった‥‥‥スキー場でなければ、草木が新緑になってきて、ここまで広がらないと思うのですが、ゲレンデだった関係で、樹木も何もない状態。枯草がそっくり広がっている状態だったので、一気に乾燥で燃え上がった。火の上がり方が速すぎて一気に燃え上がったという格好ですね」

一方、26日は魚沼市の隣、長岡市山古志地区でも林野火災が発生。26日午前7時半ごろに鎮圧が発表され、その後、午後3時すぎに鎮火が発表されています。



この火事で70代の男性がひじや足の裏などにやけどを負い、ドクターヘリで救急搬送されました。