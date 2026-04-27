時短もコスパも最強、垢抜け！ 忙しい朝を救い、ポーチも軽くなる「マルチタスクコスメ」4選
仕事や家事、育児など、毎日忙しく過ごしている方も多いのではないでしょうか。例えば、掃除をしながら洗濯機を回すうえに、夕食の献立を考えるなど、今やマルチタスクは当たり前。そんな慌ただしい日々の強い味方として注目されているのが「マルチタスクコスメ」です。
1つで複数の役割を兼ねるため、時短やコスパ向上など、多くのメリットがあります。今回は、機能性と使い勝手を兼ね備えた4つのコスメを厳選してご紹介します。
メイクの工程が減り時短が実現するだけでなく、簡単に統一感のある仕上がりを楽しめるのも魅力です。さらに、ポーチの中身を減らせる、複数アイテムを買う必要がないのでお財布にも優しいなど、うれしいポイントがたくさんあります。
クリームからパウダーへとテクスチャーが変化する、プラダ初のチーク。しっとり感を与えつつ、軽やかでさらっとした仕上がりを叶えてくれます。軽く塗るだけで、自然な血色感が生まれます。チークはもちろん、リップやアイシャドウとしても使えるマルチユース仕様も魅力です。洗練されたパッケージは、自分用にもギフト用にも最適です。
DATA：
プラダ ビューティ
プラダ タッチ
全8色（税込各6930円）
2025年5月1日発売※4月17日から公式オンラインストア、プラダ ビューティ トウキョウ、
プラダ ビューティ マーケット（期間限定ポップアップ）にて先行発売中
画像はP75（チューリップ）、O86（ピーチ）※手で試したカラー
ひと塗りでツヤと立体感をプラスできるグロースティック。オイルのツヤとサテンパールの輝きを兼ね備えた“デュアルグロー処方”により、みずみずしい光沢感を演出します。ハイライトやチーク、リップ、アイカラー、そして保湿ケアまで幅広く対応。スティックタイプなので持ち運びもしやすく、メイク直しにも便利です。
DATA：
バイユア
セラムフィット ボリューミング グロースティック
全7色（税込各2090円）
画像は04 シック、06 アイシー※手で試したカラー
ファンデーションとセラムの2相構造で、手元に出した瞬間に初めて融合する、ありそうでなかった新感覚のリキッドファンデーション。ケア成分配合の「セラムファンデーション相」は、エアリーな軽さとツヤ・輝きをオンしてくれます。
「セラム相」は、滑らかでハリのある肌に導いてくれるので、使うほど美しく見える素肌に。「カッサ ファンデーションブラシ（5940円）」と併用すれば、さらにムラのない美しい仕上がりになります。
DATA：
クラランス
ダブル セーラム ファンデーション
全6色（税込9900円）
画像はL3N
リップメイクと日中のケアを同時に叶える唇用美容液。普段のリップメイクにはもちろん、リップマスクや、手持ちのリップに重ねてグロスのようにも使えます。日中の乾燥や荒れが気になる唇に、しっかり潤いとハリを与える美容成分を配合。
縦じわを目立ちにくくし、みずみずしいツヤと透明感のある仕上がりを叶えてくれます。キャップ部分を変えればさらにキュートな見た目になる、マルチデザインもポイントです。
DATA：
キュルアム
カラーデイリップマスク
全9色（税込各1980円）
2026年5月12日数量限定発売
画像はメゾピーチ
マルチタスクコスメは、1つのアイテムでバランスよくメイクを仕上げられるため、メイク初心者はもちろん、効率よくメイクを楽しみたい方にもおすすめです。一度体験したら、その便利さに手放せなくなるはずです。
▼佐治 真澄プロフィール
大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じたスキンケアの知識を分かりやすく伝える美容ライターとして、Webメディアのほか、テレビ、雑誌、新聞など幅広く活躍。
(文:佐治 真澄（スキンケアガイド）)
1つで複数の役割を兼ねるため、時短やコスパ向上など、多くのメリットがあります。今回は、機能性と使い勝手を兼ね備えた4つのコスメを厳選してご紹介します。
マルチタスクコスメとはマルチタスクコスメとは、1つで複数の用途に使える多機能なコスメのことです。リップやチーク、アイカラーとして使えるマルチユースタイプのものや、スキンケアとメイクを1本で叶えるタイプなど、さまざまな種類がそろっています。
メイクの工程が減り時短が実現するだけでなく、簡単に統一感のある仕上がりを楽しめるのも魅力です。さらに、ポーチの中身を減らせる、複数アイテムを買う必要がないのでお財布にも優しいなど、うれしいポイントがたくさんあります。
テクスチャーの変化も楽しめるマルチユースなプラダ タッチ
クリームからパウダーへとテクスチャーが変化する、プラダ初のチーク。しっとり感を与えつつ、軽やかでさらっとした仕上がりを叶えてくれます。軽く塗るだけで、自然な血色感が生まれます。チークはもちろん、リップやアイシャドウとしても使えるマルチユース仕様も魅力です。洗練されたパッケージは、自分用にもギフト用にも最適です。
DATA：
プラダ ビューティ
プラダ タッチ
全8色（税込各6930円）
2025年5月1日発売※4月17日から公式オンラインストア、プラダ ビューティ トウキョウ、
プラダ ビューティ マーケット（期間限定ポップアップ）にて先行発売中
画像はP75（チューリップ）、O86（ピーチ）※手で試したカラー
ハイライトやアイカラー、保湿ケアにも対応！ バイユアのグロースティック
ひと塗りでツヤと立体感をプラスできるグロースティック。オイルのツヤとサテンパールの輝きを兼ね備えた“デュアルグロー処方”により、みずみずしい光沢感を演出します。ハイライトやチーク、リップ、アイカラー、そして保湿ケアまで幅広く対応。スティックタイプなので持ち運びもしやすく、メイク直しにも便利です。
DATA：
バイユア
セラムフィット ボリューミング グロースティック
全7色（税込各2090円）
画像は04 シック、06 アイシー※手で試したカラー
スキンケアとベースメイク機能を融合させたクラランスのファンデーション
ファンデーションとセラムの2相構造で、手元に出した瞬間に初めて融合する、ありそうでなかった新感覚のリキッドファンデーション。ケア成分配合の「セラムファンデーション相」は、エアリーな軽さとツヤ・輝きをオンしてくれます。
「セラム相」は、滑らかでハリのある肌に導いてくれるので、使うほど美しく見える素肌に。「カッサ ファンデーションブラシ（5940円）」と併用すれば、さらにムラのない美しい仕上がりになります。
DATA：
クラランス
ダブル セーラム ファンデーション
全6色（税込9900円）
画像はL3N
ケアとリップメイクを両立させたキュルアムのリップマスク
リップメイクと日中のケアを同時に叶える唇用美容液。普段のリップメイクにはもちろん、リップマスクや、手持ちのリップに重ねてグロスのようにも使えます。日中の乾燥や荒れが気になる唇に、しっかり潤いとハリを与える美容成分を配合。
縦じわを目立ちにくくし、みずみずしいツヤと透明感のある仕上がりを叶えてくれます。キャップ部分を変えればさらにキュートな見た目になる、マルチデザインもポイントです。
DATA：
キュルアム
カラーデイリップマスク
全9色（税込各1980円）
2026年5月12日数量限定発売
画像はメゾピーチ
マルチタスクコスメは、1つのアイテムでバランスよくメイクを仕上げられるため、メイク初心者はもちろん、効率よくメイクを楽しみたい方にもおすすめです。一度体験したら、その便利さに手放せなくなるはずです。
▼佐治 真澄プロフィール
大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じたスキンケアの知識を分かりやすく伝える美容ライターとして、Webメディアのほか、テレビ、雑誌、新聞など幅広く活躍。
(文:佐治 真澄（スキンケアガイド）)