岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災は発生６日目の２７日も延焼が続き、これまでに１６１８ヘクタールが焼けた。

同日午後には、２２日の発生以降で初めて雨が観測されたが、鎮火のめどは立っていない。町人口の約３割にあたる１５５８世帯３２５７人に避難指示が出され、住民らは町内外７か所の避難所やホテル、親類宅などに身を寄せている。

県によると、２７日は自衛隊などのヘリコプターが上空から散水した。地上からは、１１都道県の緊急消防援助隊員や地元の消防隊員ら約１４００人が消火活動にあたった。盛岡地方気象台によると、町では午後２時１０分から午後３時までに１・５ミリの弱い雨が降った。

会社員女性（２３）は、火災が発生した２２日以降、家族３人で町内にある夫の実家に身を寄せている。自宅のある沢山地区には避難指示が出されたままだ。

女性は福島県相馬市の出身。東日本大震災の津波で、当時住んでいた市内の実家が流された。三陸沖を震源とする２０日の地震では高台に避難し、「また津波が来るのでは」と恐怖に震えた。「地震の後に山林火災が起きて、心が休まらない一週間だった」と疲労の色をにじませた。

同気象台は、町で２８日午後３時から２９日午前０時にかけて、計２０ミリのまとまった雨が降る可能性があるとしている。