秋田朝日放送

秋田市の新スタジアム整備に向けた３者協議がおよそ２カ月ぶりに開かれたことについて、ブラウブリッツ秋田の岩瀬浩介社長は２７日、「次のフェーズに入った」という認識を示しました。

スタジアム整備に向けた３者協議は、２３日およそ２カ月ぶりに開かれ、懸案だった整備主体については、秋田県と秋田市が共同で担う方針が確認されました。

２７日記者会見に臨んだブラウブリッツ秋田の岩瀬社長は、県や秋田市と「水面下ではコミュニケーションを取っていた」としたうえで、協議再開について次のように話しました。

【ブラウブリッツ秋田・岩瀬浩介社長】

「３者協議が２カ月ぶりにスタートしたということで、また次のフェーズに入ったのかなと思っています。今回３者協議の中で、秋田県・秋田市の方で共同でというような話も具体的にありました。これからその整備主体や整備手法の部分に入っていけるのかなと思っています」

ブラウブリッツ秋田は、２７日に株主総会を開き、２０２５年シーズンの営業収益が１２億４千万円あまりと過去最高となったことを報告しました。当期純利益は１千１１７万円余りで３期ぶりの黒字です。平均入場者数は過去最多の４千９５３人でした。