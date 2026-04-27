本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
4/27（月）
EUR/USD
1.1650（23億ユーロ）
1.1700（23億ユーロ）
1.1720（7.05億ユーロ）
USD/JPY
158.00（18億ドル）
158.50（15億ドル）
158.65（6.15億ドル）
159.00（11億ドル）
159.40（7.13億ドル）
159.45（7.77億ドル）
159.50（5.62億ドル）
160.00（11億ドル）
161.00（12億ドル）
161.25（6.24億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1700と1.1650に大規模設定、1.1720に中規模のピンポイント
ドル円は158.00から161.25の広い範囲に設定が分布、159.00に大規模、159.40と45に中規模のピンポイント
4/27（月）
EUR/USD
1.1650（23億ユーロ）
1.1700（23億ユーロ）
1.1720（7.05億ユーロ）
USD/JPY
158.00（18億ドル）
158.50（15億ドル）
158.65（6.15億ドル）
159.00（11億ドル）
159.40（7.13億ドル）
159.45（7.77億ドル）
159.50（5.62億ドル）
160.00（11億ドル）
161.00（12億ドル）
161.25（6.24億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1700と1.1650に大規模設定、1.1720に中規模のピンポイント
ドル円は158.00から161.25の広い範囲に設定が分布、159.00に大規模、159.40と45に中規模のピンポイント