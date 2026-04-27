本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



4/27（月）



EUR/USD

1.1650（23億ユーロ）

1.1700（23億ユーロ）

1.1720（7.05億ユーロ）



USD/JPY

158.00（18億ドル）

158.50（15億ドル）

158.65（6.15億ドル）

159.00（11億ドル）

159.40（7.13億ドル）

159.45（7.77億ドル）

159.50（5.62億ドル）

160.00（11億ドル）

161.00（12億ドル）

161.25（6.24億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは1.1700と1.1650に大規模設定、1.1720に中規模のピンポイント

ドル円は158.00から161.25の広い範囲に設定が分布、159.00に大規模、159.40と45に中規模のピンポイント

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