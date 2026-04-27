『THE SECOND』ファイナル組み合わせ抽選会 金属バット、よじょうの“魔の手”でトップバッターに タモンズはチュウ
結成16年以上の漫才師による賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』（フジテレビ系 5月16日 後6：30）のグランプリファイナル組み合わせ抽選会＆ファイナリスト記者会見が27日、都内で行われた。
【写真】M-1王者を倒した！上方漫才大賞での金属バット
4回目の開催となる2026大会では、史上最多となる152組の漫才師がエントリー。2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」の激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組となっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
今大会は、過去3大会と同じく司会を東野幸治と宮司愛海アナウンサー、リポーターを小室瑛莉子アナウンサーが務めるほか。2024年から登場したハイパーゼネラルマネージャーの有田哲平（くりぃむしちゅー）、スペシャルサポーターの博多華丸・大吉も引き続き参加し、ベテラン漫才師の戦いを見守る。
抽選会のMCはガクテンソク（よじょう、奥田修二）、松井ケムリ（令和ロマン）、宮司愛海アナウンサーが担当した。
4年連続4年目の出場となる金属バットの友保隼平は、ザ・ぼんちTシャツを来て登場。例年、時間が押しまくるため小林圭輔は「スムーズに行きましょう」と呼びかけた。ただ、例年通り、金属バットのくじはよじょうが引くことに。引いたのは最悪と言っても過言ではないトップバッターで会場にはどよめきが。友保はは「なにが『よじょう』や！いちじょうに変えたらエエわ」とボヤく。小林は「負けてからヒマなんですよ」と過去の経験を交えて話し「負けてもよじょうさんのせいなんで」と他責していた。
タモンズ（大波康平、安部浩章）が登場。大波は安部が10キロ痩せたことを報告し「ビジュ枠を狙いに行きます」と宣言していた。そんな安部は引く直前に大波にキス。まさかの展開に会場はどよめき。安部は「『チュウせんかい』って言われたんで」とオヤジギャグを発射し、笑いが起きていた。
ヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）は、嶋仲がボケている最中に寺田が引くことに。引いたのは2番で金属バットとの対戦となった。寺田は「最初にできた友だちと」と金属バットとの仲を明かし、嶋仲は「フジテレビでやる意味がない」と笑っていた。
■『THE SECOND』組み合わせ（準々決勝の順番は先攻→後攻、準決勝は点数の高いほうが先攻か後攻かを選べる）
＜準々決勝＞
第1試合：金属バットVSヤング
第2試合：タモンズVS黒帯
第3試合：シャンプーハットVSリニア
第4試合：ザ・パンチVSトット
＜準決勝＞
第1試合：準々決勝第1試合と第2試合の勝者
第2試合：準々決勝第3試合と第4試合の勝者
＜決勝＞
準決勝の勝者
【写真】M-1王者を倒した！上方漫才大賞での金属バット
4回目の開催となる2026大会では、史上最多となる152組の漫才師がエントリー。2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」の激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組となっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
抽選会のMCはガクテンソク（よじょう、奥田修二）、松井ケムリ（令和ロマン）、宮司愛海アナウンサーが担当した。
4年連続4年目の出場となる金属バットの友保隼平は、ザ・ぼんちTシャツを来て登場。例年、時間が押しまくるため小林圭輔は「スムーズに行きましょう」と呼びかけた。ただ、例年通り、金属バットのくじはよじょうが引くことに。引いたのは最悪と言っても過言ではないトップバッターで会場にはどよめきが。友保はは「なにが『よじょう』や！いちじょうに変えたらエエわ」とボヤく。小林は「負けてからヒマなんですよ」と過去の経験を交えて話し「負けてもよじょうさんのせいなんで」と他責していた。
タモンズ（大波康平、安部浩章）が登場。大波は安部が10キロ痩せたことを報告し「ビジュ枠を狙いに行きます」と宣言していた。そんな安部は引く直前に大波にキス。まさかの展開に会場はどよめき。安部は「『チュウせんかい』って言われたんで」とオヤジギャグを発射し、笑いが起きていた。
ヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）は、嶋仲がボケている最中に寺田が引くことに。引いたのは2番で金属バットとの対戦となった。寺田は「最初にできた友だちと」と金属バットとの仲を明かし、嶋仲は「フジテレビでやる意味がない」と笑っていた。
■『THE SECOND』組み合わせ（準々決勝の順番は先攻→後攻、準決勝は点数の高いほうが先攻か後攻かを選べる）
＜準々決勝＞
第1試合：金属バットVSヤング
第2試合：タモンズVS黒帯
第3試合：シャンプーハットVSリニア
第4試合：ザ・パンチVSトット
＜準決勝＞
第1試合：準々決勝第1試合と第2試合の勝者
第2試合：準々決勝第3試合と第4試合の勝者
＜決勝＞
準決勝の勝者