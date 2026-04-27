のん“やばすぎなバンド”で出演した『ARABAKI ROCK FEST.26』を振り返る！「日本初ライブでした。楽しかった！」

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のんが4月26日、アメーバオフィシャルブログを更新。“やばすぎなバンド”で出演した音楽フェス『ARABAKI ROCK FEST.26』を振り返った。

■バンド名はのん＆The tears of knight

4月23日に更新したブログにて「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました」と報告し、古市らと階段に腰掛けたクールな集合ショットを公開したのん。

バンド名を「のん＆The tears of knight」と明かし、「日本ではアラバキで初演奏です。来てね」と呼びかけていた。

この日、「Day1ありがとう＆Day2も楽しんで」と題してブログを更新すると、「ARABAKI ROCK FEST.26」と切り出し、「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんと『のん ＆ The tears of knight』で日本初ライブでした。楽しかった！」と報告。

黒基調としたスタイリッシュな衣装に身を包みんたバンドメンバーとの集合ショットや、雲ひとつない青空の下で目元を手で隠す仕草や、アンニュイな表情でカメラを見つめる姿、目を閉じて空を見上げるカットなど、多彩な表情とともに「次のライブが待ち遠しい」と充実した様子を明かした。

■アジカンとの共演を回顧！「素敵だったなあ。心がぎゅっとなりました」

さらに、『ASIAN KUNG-FU GENERATION NANO-MUGEN at ARABAKI』にも参加したことを明かしたのんは、「2023年にアジカンみなさんに作っていただいた大切な楽曲『Beautiful Stars』でご一緒しました」と共演を回顧。

「素敵だったなあ。心がぎゅっとなりました」と感慨深げにつづり、前髪を上げたすっきりとしたヘアスタイルに黒のチョーカーを合わせ、グレーをを基調をしたスタイリッシュな衣装に身を包み、夜のライトに照らされた満開の桜の下で佇む幻想的なショットを複数枚公開した。

そして最後は「改めて結成30周年、おめでとうございます！」と祝福の言葉を送り、ブログを締めくくった。

この投稿にファンから

「この一日は今日しかないんだよなと思える体験でした」

「映えててカッコいい」

「のん ＆ The tears of knight ビジュアルも素敵」

「黒い衣装の表情、好きだなぁ カッコかわいい～」

「花より美しいお方」

「黒いスーツの一体感がカッコいい」

「バードメンのん、カッケー」「

夜桜のん、めっちゃ妖艶」

「雰囲気すごすぎ」

「オーラ半端ない」

などの声が寄せられている。

■【画像】ブログに公開された写真

■関連リンク

のんオフィシャルブログ Powered by Ameba：記事タイトル「Day1ありがとう＆Day2も楽しんで」

https://ameblo.jp/non-official/entry-12964210490.html

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