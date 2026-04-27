この記事をまとめると ■コンビニへ商品を配送するトラックは搬入時の駐車の制約が大きい ■時間厳守のルールゆえ待機は大きな負担となる ■無断駐車が利用者と物流双方に悪影響を与えている

「停められない」が遅延を生む

街なかにあふれているさまざまな店舗たち。スーパーマーケットやホームセンターなどの店舗を利用する機会は毎日のようにあるだろう。そんなお客さんのニーズに応えるべく、荷物を積んだトラックが絶えることなく商品を納入しにやってくる。そのおかげで、ほしいものを手に入れることができるというわけだ。

そんな店舗には、納品専用の入り口やスペースが設けられているのが一般的。お客様専用駐車場とは異なる場所に、搬入口が用意されているのだ。そのようなスタイルがもっともポピュラーなのだが、コンビニは少しばかり状況が異なる。搬入口が存在せず、納品トラックはお客さま専用駐車場にトラックをとめ、顧客と同じ店舗出入り口から商品を搬入するのだ。そのため、コンビニに出入りするトラックは2トン車や3トン車といった小さなトラックが主体となっている。

しかし、搬入口がわかれていないことで苦労点もあるようだ。ここからは、現役のコンビニ配送ドライバーAさんの話を聞いてみたいと思う。

「まず困るのが、トラックの駐車場所ですね。基本的にはお客さま専用駐車場を使わせていただくのですが、店舗によっては駐車できる場所が指定されていたりするんです。お客さま専用駐車場が10台分あるコンビニでも、搬入トラックが駐車できるのは店舗の入り口から離れた端の2枠とか。その場所でしか荷物を降ろすことができませんので、ほかの場所が空いているのになぜ隣に停めるんだと思うお客さまもいらっしゃるかと思います。ご迷惑だし邪魔だとは思うのですが、こればっかりは仕方ないんですよね。その場所が空いていなければ待機するしかないのですが、スタッフの目が届きにくいような店舗の入り口から離れている駐車枠に駐まっている乗用車は、基本的に回転が悪いんですよ。無断駐車する人も多いですし。さんざん待たされた挙句、近隣の店舗や住宅からでてきた人がクルマに乗り込むなんてこともざらにありますからね。店舗の駐車場が満車なのに、店内にはお客さまが数名しかいないとか。そんなこともあり、最近では有料化する店舗も増えてきましたね。そのほうが、配送員としてもありがたいです」

無断駐車が大きな阻害となっている

コンビニの駐車場は納品トラックのためではなく、あくまでも客のための用意されたスペースであると話すAさん。そのため、買い物をしている客や休憩している客の乗用車に対しては、気もちよく待つことができるそう。だが、時間的余裕がないために焦ることもあるようだ。

「配送会社によって変わると思いますが、各店舗の店着時間も定められているんですよ。それが結構タイトでシビアなので、どうしたって焦りは生まれますね。だいたい10店以上の店舗をまわることが多いんですが、ひとつのお店で遅れたら、そのあともずっと遅れることになりますから。コンビニ配送は基本的に近場の店舗をまわりますので、運転中に時間を短縮することは不可能なのです。都市部ですと、2〜3分も走れば次の店舗に到着しますからね。それだけに、待機することは正直避けたいところではありますね」

納品時間が決められているのは部外者であっても想像できることであるが、駐車できる場所まで決められているということを知らないひとは、ごまんと存在するだろう。配送トラックを待たせたと申し訳ない気もちになるほどではないが、無断駐車となれば話は別だ。ひととして、あるまじき行為であるのは明白だからだ。そのため、対策に乗り出している店舗もあるようだ。

「配送員から指摘することもありますが、無断駐車が常習化している車両には店舗側も張り紙をしたり、警告することが増えています。配送トラックもそうですが、なによりもコンビニを利用したいお客さまが駐車できなくなることが問題ですからね。駐車できずに諦めて帰るお客さまも毎日のように見かけますし。無断駐車の撲滅、徹底的に取り組んでほしいと思います。もちろん、毎日のように訪れる配送員も、店舗側に無断駐車の疑いがある車両の情報提供を今後もしていくつもりです」。

コンビニエンスとは、便利という意味をもつ。本来の意味である手軽にいろいろなものが購入できるという便利さではなく、無断で駐車できるという便利さを求めるひとは、ぜひとも考えを改めてほしい。