佐藤二朗、作品の象徴“右手”披露 30分かけてかたどった精度に驚き
俳優の佐藤二朗が27日、都内で行われた映画『名無し』（5月22日公開）完成披露試写会に登壇。30分ほどかけてかたどられた右手を披露した。
【集合ショット】豪華…誇らしげな笑顔を浮かべて手を降る佐藤二朗＆丸山隆平ら
同作品は、脚本・主演を務める佐藤二朗が手掛けた同名マンガが原作となっている。数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコバイオレンス。
佐藤演じる主人公・名無しが右手で触れたものを消すという能力を持っている。作品の象徴でもある右手。30分ほどかけてかたどっており、佐藤は「しわまで、指紋まで…。本当に僕の右手です」と再現性の高さに驚いた。
共に登壇していた丸山隆平（SUPER EIGHT）、佐々木蔵之介、城定秀夫監督も“右手”に集まり、まじまじと見つめた。城定監督は「現場でも作ったけど、それより出来がいい」と絶賛していた。
【集合ショット】豪華…誇らしげな笑顔を浮かべて手を降る佐藤二朗＆丸山隆平ら
同作品は、脚本・主演を務める佐藤二朗が手掛けた同名マンガが原作となっている。数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコバイオレンス。
佐藤演じる主人公・名無しが右手で触れたものを消すという能力を持っている。作品の象徴でもある右手。30分ほどかけてかたどっており、佐藤は「しわまで、指紋まで…。本当に僕の右手です」と再現性の高さに驚いた。
共に登壇していた丸山隆平（SUPER EIGHT）、佐々木蔵之介、城定秀夫監督も“右手”に集まり、まじまじと見つめた。城定監督は「現場でも作ったけど、それより出来がいい」と絶賛していた。