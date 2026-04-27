ライト級10回戦

ボクシングのライト級10回戦が25日（日本時間26日）、米ラスベガスで行われ、アラン・チャベス（アルゼンチン）がミゲル・マデュエノ（メキシコ）に3回KO勝ち。戦績を22勝（19KO）に伸ばした。相手が失神して大の字に倒れる戦慄の一撃に「年間最優秀KO候補だ」との声が上がっている。

決着は一瞬だった。3回中盤、サウスポーのチャベスが繰り出した左フックが顔面にクリーンヒット。マデュエノはグラっと崩れ落ち、大の字に倒れた。失神したようで動くことができず。レフェリーは8カウントまで数えたところで試合を止めた。中継したスポーツチャンネル「DAZN」の海外実況は「なんのためにカウントしているんだ？ 100まで数えても起き上がらないぞ」と呆れたようにつぶやいた。

世界で最も権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」公式Xも「なんてノックアウトだ アラン・チャベスが年間最優秀KO候補に」とつづって映像を公開。同誌によると、チャベスにとっては今回が初の国外での試合だった。試合前の時点でWBO世界ライト級で2位、IBFで6位、WBCで13位につけていた。マデュエノはこれで31勝（28KO）5敗となった。



（THE ANSWER編集部）