羨望の的だった“幸せな妻”が1年間姿を消した理由。再会した彼女が語った“あの日の出来事”

これは知人のA子さんに聞いたお話です。

仲間内でいち早く結婚し、誰もが羨むような幸せな家庭を築いていると評判だった彼女。しかし、ある時期を境にぷっつりと連絡が途絶えてしまいました。

1年後、ようやく再会したA子さんの口から語られたのは、想像を絶するような泥沼の離婚劇と、信じられない夫の裏切りだったのです。

幸せな日常を切り裂いた、招かれざる訪問者と夫の卑劣な裏切り

A子さんは仲間内で最も早く結婚し、SNSにアップされる豪華な手料理や仲睦まじい家族写真は、私たちの羨望の的でした。しかし、今から1年ほど前、彼女は突然、定期的に開かれていた女子会に一切姿を見せなくなったのです。

心配した友人たちが連絡をしても、返ってくるのは「少し忙しくて」という短い返信のみ。そのまま1年の月日が流れ、ようやく再会できたA子さんは、以前よりもどこかすっきりとした、凛々しい表情をしていました。驚く私たちに、彼女は穏やかなトーンで「実はね、離婚したの」と切り出したのです。

事の始まりは、ある休日の穏やかな午後でした。幸せの象徴だったはずの自宅のインターホンが鳴り、ドアを開けると、そこには見知らぬ若い女性と、その両親らしき男女が立っていたといいます。女性は開口一番、膨らみ始めたお腹を指さし、「旦那さんの子どもを妊娠しました。責任を取ってください！」と叫んだのです。まさに青天の霹靂とはこのことでした。

修羅場の真っ只中で夫が取った、前代未聞の「逃亡」という選択

玄関先は一瞬で地獄のような修羅場と化しました。怒り狂う相手方の両親と、泣き叫ぶ女性。A子さんがショックで固まっていると、奥から出てきた夫は、不倫相手の顔を見た瞬間に顔面蒼白になりました。

しかし、ここでさらなる衝撃がA子さんを襲います。一番の当事者であり、説明責任があるはずの夫が、騒ぎの隙をついて裏口から猛ダッシュで逃げ出したのです。残されたのは、事情もわからず呆然とするA子さんと、逆上する不倫相手の一家だけ。信じられないことに、夫はその日から家にも戻らず、勤務先にも休暇届を出して音信不通になってしまいました。

義両親に助けを求めても、「息子がどこにいるか知らない。これ以上こちらを巻き込まないで」と門前払い。不倫相手からは執拗に慰謝料や結婚を迫る連絡が入り、A子さんは絶望のどん底に突き落とされました。普通なら心が折れてしまうような状況ですが、彼女は違いました。「こんな無責任な男に、私の人生を壊されてたまるか──」その瞬間、彼女の中で何かが吹っ切れたのです。