国際社会において大国による直接的な軍事介入が相次いでいる。ロシアによるウクライナ侵攻が長期化する中、米国トランプ政権がベネズエラへの軍事介入によって大統領を拘束し、さらには中東でイランへの直接攻撃に踏み切った事実は、国際秩序が法の支配から力による支配へと回帰していることを浮き彫りにした。

こうした既存の国際規範の形骸化は、武力による現状変更を辞さない姿勢を示す中国に対し、台湾統一に向けた軍事行動への心理的障壁を下げる誤ったシグナルを送るリスクをはらんでいる。

しかし、中東やウクライナにおける動乱が直ちに台湾海峡の有事に直結すると考えるのは、地政学的および戦略的な観点から慎重な姿勢が求められる。

台湾情勢が他の紛争地域と決定的に異なる点は、それが米中両国の勢力圏が直接的に衝突する最前線に位置しているという事実である。台湾は中国軍が西太平洋へ進出することを阻止するための、いわゆる第一列島線における核心的な防波堤の役割を担っている。

ウクライナや中東における紛争が地域的な覇権争いや資源管理、テロ対策といった側面を強く持つのに対し、台湾問題は米国の覇権維持と中国の核心的利益が真っ向から対峙（たいじ）する構造にある。

米国にとって台湾の喪失は、西太平洋における安全保障上の優位性を根本から揺るがす事態を意味するため、米軍が直接介入する可能性は他の地域に比して極めて高い。この米軍との直接対峙というリスクこそが、中国による武力行使に対する強力な抑止力として機能している。

武力行使に踏み切る理由が乏しい中国

また、中国側の視点に立てば、台湾の内政という側面も無視できない要素である。現在の台湾において、民進党政権の政権運営は必ずしも盤石とは言い難い。

内政上の諸課題や経済政策をめぐる世論の不満は蓄積しており、対照的に対中融和的な路線を掲げる国民党の存在感も無視できない規模で維持されている。習近平政権にとって、武力行使という極めてコストとリスクの高い手段を選択せずとも、台湾内部の政治的動向や経済的依存関係を通じて、中長期的に自国に有利な状況を形成できる余地が残されているのである。

現段階において、中国が国際社会からの孤立や経済制裁、さらには米軍との全面衝突のリスクを冒してまで、拙速に武力行使に踏み切る合理的理由は乏しい。

結論として、中東や南米における米国の強硬姿勢やロシアの行動は、確かに世界の不安定化を助長しているが、それが直ちに台湾海峡の均衡を崩す決定打にはなり得ない。

台湾海峡の安定は、単なる国際的な軍事トレンドの反映ではなく、米中双方の軍事的な抑止力、地理的な戦略重要性、そして台湾内部の政治情勢という重層的な要因によって保持されている。

大国による力の行使が横行する時代だからこそ、感情的な危機感に流されることなく、各主体の戦略的利害を冷徹に分析し、多角的な視点から現状を捉え続けることが肝要である。

台湾問題の推移は、今後も複雑な国際情勢と密接に絡み合いながら、極めて慎重な均衡の上に置かれ続けることになるだろう。

文/和田大樹 内外タイムス