幼少期から犬や鳥に囲まれて暮らしてきた女の子は、素敵な成長を遂げて…？投稿は記事執筆時点で27万3000回再生を突破し、「最高」「ほっこりした」「信頼関係築けてるのが伝わる」といった声が寄せられています。

【動画：幼少期から犬たちと一緒に育った女の子→『どんな子になるかな』と思ったら…素敵すぎる『成長記録』】

犬たちと一緒に育った女の子

TikTokアカウント「dogtok05」に投稿されたのは、幼少期から犬たちと一緒に育った女の子の姿です。お家には個性豊かな犬たちに加えてインコやタカなどの鳥類もいて、女の子はいつも動物たちがそばにいるのが当たり前という暮らしをしてきたそう。

バーニーズマウンテンドッグのお腹を枕にして一緒にゴロゴロしたり、元野犬と仲良く寄り添いながらドライブを楽しんだり、インコとキスをしてコミュニケーションを取ったり、シェットランドシープドッグと寝転がってじゃれたり…。

女の子は犬たちとたくさん触れ合って、絆を深めてきたのだとか。女の子が犬たちに向ける優しい笑顔から、本当の家族のように大切に思っていることが伝わってきます。

女の子の素敵すぎる成長

もちろん犬たちも女の子を大切に思っているようです。シェットランドシープドッグとお散歩をした時は、女の子をじっと見つめてペースを合わせながら歩いてくれたそう。また女の子が眠っている時にジャーマンシェパードが優しく寄り添っていることや、お絵描き中の姿をタカが見守っていることもあるとか。

そんな心優しくて愛情深い犬たちに囲まれて成長した結果、動物が大好きになった女の子。その動物への愛の強さは、もはや「時期ムツゴロウ候補」といっても過言ではないレベルに達しているのだとか！

これからも女の子には犬たちと仲良く過ごし、将来は動物愛と優しさにあふれる魅力的な大人になってほしいですね。

称賛の声が続々！

この投稿には「お互いの大好きが伝わる」「感動しました」「涙が出てきました」「とても温かい気持ちになりました。素敵過ぎます！」「命の大切さが分かるステキな大人になること間違いなしです」といったコメントが寄せられ、女の子の素敵な成長と動物たちとの絆を感じる尊い光景はたくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

TikTokアカウント「dogtok05」には女の子と犬たちの尊い日常や、ママさんが行っている動物の保護活動の様子が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「dogtok05」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。