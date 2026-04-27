「恥ずかしくないのか？」「サウジの評判を落とすだけ」衝撃の光景、町田の挨拶時にも…アジアV２サポの蛮行に怒りの声
リスペクトの対極にある光景が広がった。
FC町田ゼルビアは現地４月25日、サウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートの決勝で、地元のアル・アハリ・サウジと対戦。68分に相手が退場者を出して数的優位に立つも、得点を奪えずにいると、延長戦に入って96分に決勝点を浴び、０−１で激戦を落とした。
この一戦でクローズアップされているのが、ホームサポーターのマナーの悪さだ。町田のCK時には、キッカーの相馬勇紀に物が投げつけられ、相馬が主審に危険を訴える一幕があった。
また、町田の選手たちが、共に戦ってくれたアウェーサポーターに感謝を伝えた際にも、横から物が飛んできた。
こうした蛮行に多くのファンが怒りを露わにしており、SNSに次のような声が続々と上がっている。
「ゴミ投げてくるやつなんなん？」
「サウジアラビア人は相手チームとサポーターにゴミを投げつけるのか」
「一部サポのレベルが低すぎる」
「恥ずかしくないのか？」
「この一部の行為でサウジの全てが悪く見えてくる」
「日本にいるサウジの人達は、これを見てどう思うのか」
「サウジの評判を落とすだけだと思う」
連覇を達成したアル・アハリ・サウジだが、そのサポーターの振る舞いは優勝チームに全く相応しくなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】サウジで広がった衝撃の光景…挨拶時にまで物が投げ込まれる
FC町田ゼルビアは現地４月25日、サウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートの決勝で、地元のアル・アハリ・サウジと対戦。68分に相手が退場者を出して数的優位に立つも、得点を奪えずにいると、延長戦に入って96分に決勝点を浴び、０−１で激戦を落とした。
この一戦でクローズアップされているのが、ホームサポーターのマナーの悪さだ。町田のCK時には、キッカーの相馬勇紀に物が投げつけられ、相馬が主審に危険を訴える一幕があった。
こうした蛮行に多くのファンが怒りを露わにしており、SNSに次のような声が続々と上がっている。
「ゴミ投げてくるやつなんなん？」
「サウジアラビア人は相手チームとサポーターにゴミを投げつけるのか」
「一部サポのレベルが低すぎる」
「恥ずかしくないのか？」
「この一部の行為でサウジの全てが悪く見えてくる」
「日本にいるサウジの人達は、これを見てどう思うのか」
「サウジの評判を落とすだけだと思う」
連覇を達成したアル・アハリ・サウジだが、そのサポーターの振る舞いは優勝チームに全く相応しくなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】サウジで広がった衝撃の光景…挨拶時にまで物が投げ込まれる