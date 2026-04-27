「クーマン監督が信頼できるMFは大幅に減少」日本とW杯で対戦するオランダ代表、重症の23歳が本大会欠場…母国メディアからは嘆きの声。代役候補は？「現実的な選択肢」
北中米ワールドカップで日本と戦うオランダ代表に激震が走っている。
トッテナムに所属する同代表のMFシャビ・シモンズが、現地４月25日のプレミアリーグ第34節・ウォルバーハンプトン戦で右膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、今シーズンの残り試合とワールドカップを欠場することとなったのだ。
23歳MFの悲報を受けてオランダメディア『de Volkskrant』は、「オランダ代表のミッドフィルダー陣が手薄になっている」と報じる。
「４月上旬には、PSVのキャプテン、イェルディ・スハウテンも十字靭帯を損傷した。これにより、ロナルド・クーマン監督が信頼できるミッドフィルダーの数は、大幅に減少した」
また『sportsnieuws.nl』は、「オランダ代表にとっては大きな災難」としつつ、「安定性を求めるクーマン監督にとって、もはや実験の余地がない今、馴染みの顔ぶれを招集する時だ」との見解を示す。
その上でシモンズの代役となりうる２選手の名前を挙げている。
「指揮官は３月の記者会見で、マルテン・デ・ローンがまだ選択肢の一つとして頭にあることをすでに示唆していた。ジョルジニオ・ワイナルドゥムも、そのベテラン選手としてリストに加えることができる。サウジアラビアでプレーするこのミッドフィルダーは、ワールドカップ代表入りに向けてアピールしており、シモンズの負傷を考えると、現実的な選択肢のように思える」
果たしてオランダ代表はどんなスカッドでW杯本大会に臨むのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…
トッテナムに所属する同代表のMFシャビ・シモンズが、現地４月25日のプレミアリーグ第34節・ウォルバーハンプトン戦で右膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、今シーズンの残り試合とワールドカップを欠場することとなったのだ。
23歳MFの悲報を受けてオランダメディア『de Volkskrant』は、「オランダ代表のミッドフィルダー陣が手薄になっている」と報じる。
また『sportsnieuws.nl』は、「オランダ代表にとっては大きな災難」としつつ、「安定性を求めるクーマン監督にとって、もはや実験の余地がない今、馴染みの顔ぶれを招集する時だ」との見解を示す。
その上でシモンズの代役となりうる２選手の名前を挙げている。
「指揮官は３月の記者会見で、マルテン・デ・ローンがまだ選択肢の一つとして頭にあることをすでに示唆していた。ジョルジニオ・ワイナルドゥムも、そのベテラン選手としてリストに加えることができる。サウジアラビアでプレーするこのミッドフィルダーは、ワールドカップ代表入りに向けてアピールしており、シモンズの負傷を考えると、現実的な選択肢のように思える」
果たしてオランダ代表はどんなスカッドでW杯本大会に臨むのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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