「どう思われても、生きていくしかない」81歳・月の年金7万円の住民税非課税世帯生活
介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年3月25日に回答のあった、近畿地方在住、81歳女性の状況を見ていきます。
年齢・性別：81歳女性
同居家族構成：本人のみ
居住地域：近畿地方
雇用形態：無職
月の収入：年金額7万円
現預金：400万円
リスク資産：0円
ひと月当たりの収入は「年金7万円」。一方、支出は「食費3万円、医療費1万円、賃料2万8000円、介護費用4万円で合計10万8000円」ほどかかり毎月赤字の状態。
「携帯電話や光熱費の支払いは長男が」負担してくれているそうで、そのほかの支出も「息子2人から、少しずつ支援してもらっている」と言います。
現在の暮らしの中で、特に負担が大きいと感じているのは「医療費と食費。かなり生活を圧迫しています」とため息。
こうした状況の中で、「食事はほぼ自炊。デイサービスに行ってもお風呂だけにしている」とあります。
「どうしても身体のあちこちが（悪くなり）病院にお世話になることが多いので、ありがたいと思っています」と制度に支えられている様子がうかがえます。
住民税非課税世帯のイメージについて「周りはあまり気にしていない。どのように思われても、生きていくしかない」と固い決意で話すだいきババさん。
最後に今の生活について「無駄遣いや、身体に悪いものはずっと控えている。2人の息子家族に迷惑をかけないよう努力しています」とコメントを残していました。
※住民税が非課税となる基準は自治体や世帯構成などにより異なります
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：だいきババ
年齢・性別：81歳女性
同居家族構成：本人のみ
居住地域：近畿地方
雇用形態：無職
月の収入：年金額7万円
現預金：400万円
リスク資産：0円
「夫が亡くなった後は国民年金のみ」「主な収入が老齢年金で収入が限られている」ため、住民税非課税世帯になったと言うだいきババさん。「主人が亡くなった後は、私自身の国民年金のみでもらう額も少ない。また要介護2の認定を受けて生活をしているため」収入を増やすこともできないと事情を語ります。
ひと月当たりの収入は「年金7万円」。一方、支出は「食費3万円、医療費1万円、賃料2万8000円、介護費用4万円で合計10万8000円」ほどかかり毎月赤字の状態。
「携帯電話や光熱費の支払いは長男が」負担してくれているそうで、そのほかの支出も「息子2人から、少しずつ支援してもらっている」と言います。
現在の暮らしの中で、特に負担が大きいと感じているのは「医療費と食費。かなり生活を圧迫しています」とため息。
こうした状況の中で、「食事はほぼ自炊。デイサービスに行ってもお風呂だけにしている」とあります。
「2人の息子家族に迷惑をかけないよう努力」住民税非課税世帯となり、特に「医療費の自己負担割合が下がったこと」は生活する上での大きな助けになっているとのこと。
「どうしても身体のあちこちが（悪くなり）病院にお世話になることが多いので、ありがたいと思っています」と制度に支えられている様子がうかがえます。
住民税非課税世帯のイメージについて「周りはあまり気にしていない。どのように思われても、生きていくしかない」と固い決意で話すだいきババさん。
最後に今の生活について「無駄遣いや、身体に悪いものはずっと控えている。2人の息子家族に迷惑をかけないよう努力しています」とコメントを残していました。
※住民税が非課税となる基準は自治体や世帯構成などにより異なります
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)