アミュランをバックに撮影するのは、鹿児島出身の女優でタレントの大原 優乃さんです。鹿児島青年会議所が制作する初めてのCMに出演します。どんな思いが込められたCMなんでしょうか？



27日午前、撮影場所に颯爽と姿を現したのは鹿児島出身の女優、大原 優乃さんです。鹿児島市中央町のキャンセビルの屋上で撮影が行われました。



（内田直之キャスター）

「鹿児島中央駅駅ビルの象徴とも言える、アミュランを背に撮影が始まりました。大原優乃さん。リラックスした表情で撮影に臨まれています」





鹿児島青年会議所が初めて制作するCM。鹿児島中央駅前や、センテラス天文館など、鹿児島市内の象徴的な場所で撮影が行われます。鹿児島青年会議所の東條 浩明 理事長は、青年会議所の活動を広く知ってもらいたいと、CMの制作を決めました。若手の経営者など113人の会員がいる鹿児島青年会議所。設立72年。これまで、様々なイベントを企画しています。錦江湾サマーナイト大花火大会の前身、ウォーターフロントフェスティバル。甲突川沿いの千本桜再生プロジェクトを企画したのも実は鹿児島青年会議所です。（鹿児島青年会議所・東條浩明理事長）「大原優乃さんの透き通るようなイメージと鹿児島の明るさ。鹿児島を好きな人がこんなにたくさんいるんだと知って欲しいという思いがあります」鹿児島の未来をよくしたい。青年会議所の思いと鹿児島市の鹿児島ファン拡大アンバサダーを務め自身の父親も会議所のメンバーだった大原さんの思いが重なり、今回の起用となりました。（大原優乃さん）「鹿児島JCが1人でも多くの方に知ってもらいたい。みんなでそれぞれが鹿児島を作っていくという意識を広めていきたい」CMは、6月から7月ごろには完成する予定で、テレビだけでなく鹿児島市内の様々なビジョンで流されるということです。