【2026春の手土産】1000円台から買える！ 贈って褒められそうな「味よしビジュよしスイーツ土産」3選
「2026年春の手土産」おすすめ3選！久しぶりに会う方への手土産や、職場や人が集まるときの差し入れなど、あらゆるシーンで大活躍なのがスイーツの贈り物。
“映える見た目”やかわいいパッケージ、配りやすい個包装の詰め合わせなど、女性目線からもよろこばれるポイントを押さえたスイーツギフトを3つご紹介します。全てオンラインショップで購入できるのでチェックしてみてくださいね。
1. 「imperfect」の「LOVE FLOWER BITES」18個入り／3240円
「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう」をブランド・ミッションに掲げ、世界の食と農を取り巻く社会課題の解決に取り組むブランド「imperfect（インパーフェクト）」。
2026年3月、東京・丸の内に誕生した旗艦店のカフェでは、サステナブルな仕組みで調達したコーヒーを中心に、環境保全に配慮して生産されたカカオやアーモンドを使用したスイーツギフトも販売しています。
日常の選択が、環境保全活動につながる
愛らしい花形のチョコレートクッキーサンド「LOVE FLOWER BITES（ラブフラワーバイツ）」は、アーモンドプードルを使った小麦不使用のサクほろ生地で、ガナッシュを挟んだクッキー。
ひと口でつまめるちょうどいいサイズ感で、ホワイトチョコレートの甘みにレモンが爽やかに調和した「レモンホワイトチョコレート」と、ビターなカカオにスパイス香る「シナモンチョコレート」の2種類の詰め合わせとなっています。
原材料には、ガーナの森を保全する取り組みを通じて調達したカカオから作られたチョコレートや、アーモンドの育成に欠かせないミツバチの生育環境を整えるプロジェクトを通じて生産されたアーモンドプードルを使用。
おいしさにプラスして、環境保全への小さなアクションにもつながる商品です。店舗のほか、公式オンラインストアでも購入できます。
2. 「ベルグの4月」の「マカロン」 6個入り／1800円
カラフルで華やかな見た目とさまざまなフレーバーを楽しめるマカロンは、高級感や非日常感もあって、よろこばれることが多い手土産の1つ。
フランス菓子店やチョコレート専門店などのお店で売られていますが、なかでも個性的なマカロンとして人気なのが、1988年の創業以来、横浜・たまプラーザで愛されるパティスリー「ベルグの4月」のマカロンです。
軽やかな生地とクリームのハーモニーを楽しむ
一般的なマカロンに比べて生地がぷっくりと厚く、コロンと愛らしい形が特徴。生地には粗挽きのアーモンドパウダーを使用し、日本人の嗜好に合わせて食感は軽く、甘さを抑えているため、ボリュームがあるのに後味はさっくりと軽やか。
味は、王道の「バニーユ」、自家製フランボワーズジャムをサンドした「フランボワーズ」、ビターな「ショコラ」、自家製ピスタチオペーストを使った「ピスターシュ」、爽やかな「シトロン」、塩気がアクセントの「キャラメルサレ」の6種類。
六角形のおしゃれなボックスに入って1800円と、買い求めやすい価格も魅力です。こちらも店舗のほか、公式オンラインストアでも購入できます。
3. 「CC's Cookie」の「CC's Cookie Bell」14個入り／1360円
最後に紹介するのは、オールドアメリカンをコンセプトにしたチョコチップクッキー専門店「CC's Cookie（シーシーズクッキー）」。
西武池袋本店、そごう横浜店、大丸東京店の3店舗を展開しており、売り場はレトロでかわいい雰囲気！
チョコチップがゴロゴロッと入った定番の「バター」のほか、「ココナッツ」「クラシックチョコレート」「ダブルピスタチオ」など、バラエティーに富んだチョコチップクッキーが常時20種類以上そろいます。
お茶菓子に最適なミニサイズのチョコチップクッキー
ホームパーティーなど大人数への差し入れに重宝するのが、さまざまなフレーバーのチョコチップクッキーが小さな三角の包装に入った「CC's Cookie Bell（シーシーズクッキーベル）」。
個包装なのでシェアしやすく、ミニサイズなのでお茶菓子にもぴったり。1箱でいろいろなフレーバーを味わえるのも魅力です。
商品はほかにも豊富なデザインのクッキー缶や、手頃な価格の紙袋入りのクッキーなどもあるので、贈るシチュエーションによって選べますよ。お近くに店舗がない方は、西武そごうのオンラインショッピングサイトで一部商品に限り購入できます。
▼笹木 理恵プロフィール
飲食業界誌の編集を経て、2007年に独立。専門誌編集で培った経験を活かし、あらゆるジャンルの食をテーマに取材・執筆を行う。コンビニスイーツにも精通し、自宅で楽しむ日常的なグルメについて幅広く発信中。All About おうちグルメガイド。
(文:笹木 理恵（フードライター）)