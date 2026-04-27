ヤクルト本社は、ヤクルト独自のビフィズス菌BY株を含む、「ミルミル」「ミルミルS」を6月1日にリニューアル発売する。

「ミルミル」「ミルミルS」は、大腸ではたらくビフィズス菌BY株を含むはっ酵乳として長年にわたり飲用されており“ビフィズス菌飲料”の元祖ともいえるブランドで、現在も高い認知度を誇っている。



「ミルミルS」

今回のリニューアルでは、ビフィズス菌BY株の菌数を現行の1本あたり120億個以上から200億個以上に増やすとともに、パッケージデザインを見直し、ビフィズス菌BY株の特長がより分かりやすく伝わる商品とした。

リニューアルのポイントとして、大腸ではたらくヤクルト独自のビフィズス菌BY株を、1本あたり120億個以上から200億個以上に増やす。

パッケージデザインでは、ブランドアイデンティティである水玉模様を生かしつつ、「生きたビフィズス菌をもっと」、「200」という新たなキャッチコピーを追加し、生きたビフィズス菌BY株を含むことと摂取の必要性が伝わりやすいデザインとする。

価格改定として、小売価格を100円／本（税別）から110円／本（税別）に改定する。

商品特長は、大腸ではたらくヤクルト独自のビフィズス菌BY株を、それぞれ1本（100ml）に200億個以上含むのむタイプのヨーグルト。「ミルミル」は、程よい甘さですっきりとしたミルク味、「ミルミルS」は、すっきりとしたヨーグルト味になっている。「ミルミルS」は、1本（100ml）にガラクトオリゴ糖を1.0g、食物繊維を3.1g含み、さらにコラーゲン、鉄、ビタミンE、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸が入っている。

［小売価格］

ミルミル：単品 110円／3本パック 330円／7本パック 770円

ミルミルS：単品 110円／7本パック 770円

（すべて税別）

［発売日］6月1日（月）

ヤクルト本社＝https://www.yakult.co.jp