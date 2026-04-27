第一屋製パンは、ハートとの共同企画として、5月1日から「ディズニーキャラクター パン」を発売する。

「ディズニーキャラクター パン」の商品パッケージには、“ミッキー＆フレンズ”がデザインされており、5月1日からは“ミッキー＆ミニー”デザインの「りんご＆キャラメルクリームパン」と“チップ＆デール”デザインの「チョコチップメロンパン」の2品を発売する。

その後、6月1日、7月1日、8月1日にも引き続き、“ミッキー＆フレンズ”デザインの新商品を発売する。

パンには、同品でしか手に入らないキラキラメタリック仕様のシールが1枚（デザインは全24種類）付いている。



「ディズニーキャラクター りんご＆キャラメルクリームパン」

「ディズニーキャラクター りんご＆キャラメルクリームパン」は、ふんわりとしたパン生地でりんごフィリングとキャラメルクリームを包んだ。キラキラメタリック仕様シール1枚入り。



「ディズニーキャラクター チョコチップメロンパン」

「ディズニーキャラクター チョコチップメロンパン」は、チョコチップ入りのビスケット生地をかぶせたメロンパン。キラキラメタリック仕様シール1枚入り。

［発売日］5月1日（金）

第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp