銀座コージーコーナーは、5月2日〜7日まで全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、「コージーコーナー従業員おすすめ！第2回隠れ推しスイーツ総選挙」で栄えある第1位に選ばれた「エクレア（モカ）」をボリュームアップして販売する。

5月2日のコージーコーナーの日を記念した企画「コージーコーナー従業員おすすめ！第2回隠れ推しスイーツ総選挙」（2025年11月21日〜30日に実施した、消費者投票で第1位に選ばれた商品がボリュームUPして商品化されるオンライン投票イベント）で、みごと第1位に輝いた「エクレア（モカ）」が、期間限定でボリュームアップして登場する。しかも通年販売仕様の同社従来品価格を据え置きで販売する。



「大きなエクレア（モカ）」

全体の大きさUP、クリームも増量し、総重量120％（同社従来品比）の食べ応えだとか。同社工場で丁寧にドリップしたこだわりのオリジナルコーヒーを使用し、ほろ苦くなめらかに仕上げたコーヒーカスタードクリームと、コーヒー風味のコーティングチョコ、口どけのよいシュー皮の一体感を思いきり楽しめる。

販売期間は5月2日（コージー）から5月7日（コーナー）までの6日間。この機会にぜひ賞味してほしい考え。





通常のエクレア（モカ）と比較して総重量を20％増量した「大きなエクレア（モカ）」が、5月2日のコージーコーナーの日から期間限定で登場する。しかも値段は通常の「エクレア（モカ）」と同じ。ふんわり焼き上げた口どけのよいシュー皮に、ほろ苦いコーヒーカスタードクリームを詰めて、コーヒー風味のチョコをたっぷりコーティングした。ほおばると、コーヒーカスタードクリームがとろ〜りあふれる人気のスイーツとなっている。

コージーコーナーの日とは、5（コー）と2（ジー）の語呂合わせから、銀座コージーコーナーが、毎年5月2日を「コージーコーナーの日」として制定し、2019年に日本記念日協会によって認定された。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］5月2日（土）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp