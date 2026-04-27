「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに98店舗（2025年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、アサヒグループ食品と共同開発した新しい独立型プライベートブランド「SPICA（スピカ）」の展開をスタートする。初期ラインアップとして、アサヒグループが長年研究してきた独自素材「酵母細胞壁」を使用したシェイクやサプリメントなど6商品を5月11日から、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）で販売を開始する。なお、同社オンラインストアでは5月9日から、先行販売を開始する。

「SPICA」は、マツキヨココカラ＆カンパニーにおいて初となる健康食品の独立型プライベートブランドで、アサヒグループ食品との共同開発によって誕生した新たなダイエット＆デイリーケアブランド。

同社が保有する1億6000万を超える顧客接点から得られる購買データを基にした消費者ニーズの分析力・マーケティング力と、アサヒグループ食品の素材研究・商品開発力を掛け合わせることで、日常に取り入れやすく続けやすい商品を実現した。ブランド名は、おとめ座の中で最も明るい星「スピカ」に由来。“輝く私”へと進むための前向きさと、毎日に心地よくなじむ軽やかさを象徴している。



「SPICA」シリーズ

「SPICA」では、健康と美容を両立した“無理のないダイエット”への関心が高まる中、「食事は我慢したくない」「日常の中で手軽に取り入れたい」といったニーズに応える商品を展開していく。食事サポートとして取り入れられるシェイクや、水なしで手軽に摂取できるチュアブルタイプのサプリメント、おやすみ前にもおすすめのサプリメントなど、ライフスタイルに合わせて選べる全6商品をラインアップする。

すべての商品に、アサヒグループが長年研究してきた独自素材「酵母細胞壁」を配合。たんぱく質や食物繊維を豊富に含む素材で、体づくりをサポートする。また、酵母細胞壁の活用は、酵母エキス製造工程の副産物を新たな価値で活用した、アップサイクルの取り組み。今秋には、パスタ剤型の商品追加も予定している。

アサヒ酵母サイエンスプロジェクトは、酵母のチカラで毎日の健康課題や社会課題の解決に貢献するプロジェクト。人びとの健康に役立つ酵母の取り組みなど情報発信に取り組み、お客様の豊かな「今日」を支えていく。

SPICA（スピカ）の特長として、サプリメントは日中・入浴前・就寝前など生活シーンに合わせて取り入れやすい設計としている。たんぱく質や食物繊維を多く含む「酵母細胞壁」をはじめ、ビタミンや乳酸菌、プラセンタなど美容をサポートする成分も配合している。自然体で前向きな気分になれる、軽やかで洗練されたパッケージデザインを採用した。

5月11日から、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と、先行して5月9日から、同社オンラインストアで販売を開始する。

「ダイエットサポートシェイク（ダイエット中に不足しがちな栄養素を補えるシェイク）」は、たんぱく質20g、食物繊維9000mg、酵母細胞壁末5000mg、ビタミンB1、B2、B6、B12、ビタミンC、鉄に加え、プラセンタ、乳酸菌など美容成分入り（おすすめプラン1回分（44g）当たり）。手間をかけず、さっと作れて、さっと飲める。美容発想で 設計した、おいしく続けやすい粉末タイプのシェイクとなっている。ダイエット中の栄養サポートとしてもおすすめだとか。



「スピカ 満たされシェイク 香ばしアーモンドラテ」

「スピカ 満たされシェイク 香ばしアーモンドラテ」は、香ばしいアーモンドの香りとやさしい甘さが広がるアーモンドラテ味。満足感のあるおいしさに仕上げた。



「スピカ 満たされシェイク 大人の味わいカカオラテ」

「スピカ 満たされシェイク 大人の味わいカカオラテ」は、程よい甘さが楽しめる大人の味わいカカオラテ味。飽きのこないすっきりとした後味で、毎日の習慣に取り入れやすいおいしさになっている。



「スピカ 食べたいわたしのお守りチュアブル シトラスマンゴー」

「スピカ 食べたいわたしのお守りチュアブル シトラスマンゴー」は、サラシア由来サラシノール、アフリカマンゴノキエキス末、酵母細胞壁末、有胞子性乳酸菌、プラセンタ乾燥末などを配合した。食事を楽しみたい気持ちに寄り添う、噛んで取り入れるチュアブルタイプになっている。サラシア由来の苦味に加え、爽やかなシトラスの酸味とマンゴーのやさしい甘みが広がる。

有胞子性乳酸菌、プラセンタ乾燥末、酵母細胞壁末を共通成分として配合したサプリメントも展開する。



「スピカ 燃えるわたしのサプリメント ブラックジンジャー」

「スピカ 燃えるわたしのサプリメント ブラックジンジャー」は、ブラックジンジャー、α−リポ酸、5種のビタミン、コエンザイム Q10 を配合。活動時間にもキレイをサポートする美容サプリメントになっている。朝の通勤前や家事の合間など、日常生活の中で手軽に取り入れられる。



「スピカ 燃えるわたしのサプリメント ヒハツ＆カプサイシン」

「スピカ 燃えるわたしのサプリメント ヒハツ＆カプサイシン」は、ヒハツエキス末、カプサイシン、ジンジャーエキス末、ビタミンCを配合。バスタイムやホットヨガにもおすすめのデイリーケアサプリメントになっている。



「スピカ 燃えるわたしのサプリメント テアニン＆ヒハツ」

「スピカ 燃えるわたしのサプリメント テアニン＆ヒハツ」は、L−テアニン、GABA、ヒハツエキス末、ビタミンCを配合した。おやすみ前や休息時間にもキレイを忘れない美容サプリメントになっている。効率的にケアしたい人にぴったりの設計だという。

［小売価格］

スピカ 満たされシェイク 香ばしアーモンドラテ：2678円

スピカ 満たされシェイク 大人の味わいカカオラテ：2678円

スピカ 食べたいわたしのお守りチュアブル シトラスマンゴー：2138円

スピカ 燃えるわたしのサプリメント ブラックジンジャー：3218円

スピカ 燃えるわたしのサプリメント ヒハツ＆カプサイシン：3218円

スピカ 燃えるわたしのサプリメント テアニン＆ヒハツ：3218円

（すべて税込）

［発売日］5月11日（月）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com

アサヒグループ食品＝https://www.asahi-gf.co.jp