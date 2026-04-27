車いすテニスの小田凱人選手が27日、自身のインスタグラムを更新。前日に決勝が行われた飯塚国際車いすテニス大会で準優勝となった悔しさをつづりました。

同大会男子の部で昨年まで3連覇を果たしていた小田選手。しかし大会4連覇を狙った前日の決勝では、アルフィー・ヒューイット選手(イギリス)にセットカウント1-2で逆転負けを喫していました。

小田選手は投稿の冒頭、「負けました。応援ありがとうございました」とファンへの感謝を述べた上で、「毎年自分のいる位置を再確認できる大会」と同大会を振り返りました。

10歳から車いすテニスを始め、最年少での世界ランキング1位(17歳1か月4日)を達成、男子史上最年少の10代での生涯ゴールデンスラムを成し遂げるなど、数々の記録を打ち立ててきた小田選手。

しかし今大会での負けに、「あまりにも若い年齢で成功すること、夢を叶えることって言うのは良し悪しがあるのかなと思います」と率直な思いを吐露します。続けて「それを良かったことに正当化していく人生になっていくと思います」とも記し、若くしてトップに立つ中での葛藤を明かしました。

また、「普通の人生よりよっぽど良いけど獲物の居ない狩りをしてる感覚はやっぱどっかで感じてしまいます」とも表現。そして「ほんとの意味で自分の力が試される時期に入ってるんだなって分かりました」と現状を前向きに受け止めました。

その上で「まーそっちのほうが性に合ってるんでもっと上を目指します」と決意を示し、さらなる飛躍を誓いました。