「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトに掲げ、レトルトカレーを中心に約１２０種類のレトルト食品を販売する専門店ＮＩＳＨＩＫＩＹＡ ＫＩＴＣＨＥＮ（ニシキヤキッチン）は、インターネットリサーチで２０２５年に母の日ギフトをもらったことがある３０〜７０代の女性４４４人を対象に、母の日と普段の家事に関する意識調査を実施した。

負担が大きいと感じる家事が何かを尋ねたところ、「料理（６３．９％）」が最多となり「掃除（５１．６％）」、「片付け（４７．８％）」と続いた。家事の中で最も負担が大きいのは「料理」であり、他の家事を大きく引き離す結果になった。

料理に関する家事で何が負担かを尋ねたところ「献立の検討（５３．５％）」が最も高く、「調理後のフライパンや食器の洗い物（２４．６％）」、「食材の買い出し（１３．５％）」と続いた。調理そのもの以外で、家族の健康や好みを考慮して毎日の献立を考えることが、時間的・精神的なプレッシャーになっていると考えられる。

母の日ギフトにレトルト食品をもらったら嬉しいか尋ねたところ「とても嬉しい（２１．８％）」、「嬉しい（３４．２％）」、「まあ嬉しい（２２．１％）」と肯定的な回答が７８．１％を占めた。

調査の結果、料理に関する家事の中で、２人に１人が、最も負担に感じるものは「献立の検討」という実態が浮き彫りとなった一方で、母の日ギフトとして「レトルト食品をもらったら嬉しい」と答えた人が７８．１％であることが判明した。「料理の献立を考える」ことが課題である中、食卓の主役となりそれだけで一食が成立する「レトルト食品」が新定番ギフトとして評価されている。