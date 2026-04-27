◆東京六大学野球春季リーグ第３週第３日▽法大８―６早大（２７日・神宮）

昨春のリーグ覇者である早大が、法大との乱打戦に競り負け、勝ち点を逃した。７回には１点差まで詰め寄るも、あと一歩及ばなかった。

激しい雨が降る中で試合は進み、先発の宮城誇南（４年＝浦和学院）が３、４回に３点ずつを失う厳しい立ち上がり。３回には先頭打者に四球を与え、次の打者は内野ゴロに打ち取ったもののそこから２連打を浴び失点。さらに暴投で加点された。４回にも４安打を浴び無念の降板。打線は６、７回に徳丸快晴（２年＝大阪桐蔭）が２打席連続適時打を放つなど追い上げたが及ばなかった。

宮城は先発として、４回途中７安打６失点で降板となった。しかし、プロ通算１２１勝を挙げた小宮山悟監督（６０）は、「雨の中のマウンドですから。実際に投げたことがある方じゃないと分からないと思いますけど、そんな甘いもんじゃないです。雨の中のピッチングというのは。よく投げたとは思います」。投手出身監督ならでは視点で語り、敗戦の責任を宮城一人に負わせることはなかった。