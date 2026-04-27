女優・柳沢なな（３９）が２７日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。

柳沢は純白ドレス姿の写真、直筆サインの入った書面を添え「わたくし、柳沢ななは、かねてよりご縁をいただいておりました一般の方と結婚しており、先日、式を挙げました」と報告。「４月２５日にデビュー２５周年を迎え、たくさんの言葉や姿に支えられてきた日々が、静かに思い返されます。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っています」とつづった。

結婚までの道のりにも触れ、「共に過ごすなかで、家族や仲間を大切にする愛情深さや、仕事に真摯に向き合う姿に尊敬の気持ちを抱くとともに、趣味を一緒に楽しむ時間に、これまでにない安心感と、新たな人生のはじまりを感じました」と記述。続けて、「まっすぐではない道のりだった二人ですが、辿り着いた幸せを大切に、これからは共に学び、歩んでいきたいと思っています」とした。

これまでテレビでは「仮面ライダーキバ」、大河ドラマ「利家とまつ」、映画「バトルロワイアル」などにも出演。今後については「支えてくださるすべての方へ感謝するとともに、ひとりの人として、そして表現者として、これからも成長していきたいと思っています。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。