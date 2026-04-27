2024年6月、県立高校の柔道部に所属する男子生徒が自殺した問題で第三者委員会は、当時の監督の過度な指導による「指導死」と認める報告書を県教育委員会に提出しました。



この問題は、2024年6月に県立高校の柔道部に所属する3年生の男子生徒が死亡しているのが見つかったものです。



男子生徒は自殺とみられていて県は、監督による指導との関連が疑われるとして第三者委員会を設置。





4月27日、最終的な調査報告書がまとまり、県教育委員会に提出されました。調査報告書によると、監督による権威的かつ過度な指導が主な要因とする「指導死」と判断。そのうえで是正できなかった学校の責任も大きいとして生徒が安全にSOSを出せる構造的な改革が急務であると指摘しました。【県教育委員会 太田勇二教育長】「ご遺族の皆様に深くお詫び申し上げたいと思います」「二度とこういうことが起こらないように再発防止に取り組んでいきたいと思っています」県内の学校で明確に「指導死」と認定されたのは初めてだということです。県教育委員会は、「今後、部活動の実態調査を行い、再発防止策を検討する」としています。