ミスSPA!2025でグランプリを受賞した、歯科衛生士としての顔も持つコスプレーヤー・るかさんが、週刊SPA!4月28日号の人気企画「このあと、どうする？」に登場。物語の世界観を大胆に表現しています。



【写真】真っ白なワキを見せつけるるかさん

作家・加藤よしき氏が手がけるシナリオをもとに、グラビアとストーリーを融合させた企画。高円寺の居酒屋を舞台に、飲み友達として出会った男女の関係が変化していく瞬間を描きました。るかさんは友達以上の関係値が築かれる瞬間を体現。「変わらない街、変わらない関係。そう思い込んでいたけど、今は」と物語を演じています。（撮影／青山裕企 ヘアメイク／北川香菜実 スタイリング／菊地文子）



るかさんは自身のSNSで「週刊SPA!の表紙に載せていただきました みんなが沢山応援してくれたおかげです!!今回はとっても甘くてセクシーでギャップ！？なシチュエーションを撮影いただきました 5Pも掲載頂いてます！ 普段と全然違う私を見ていただけたら嬉しいです！」「週刊SPA!とっても綺麗に撮って頂きました！ コンビニや書店でゲットしてね アンケートもよろしくお願いします！」とコメントしています。



【るかさんプロフィル】

歯科衛生士の傍ら、コスプレイヤーや撮影会モデルとしても活躍中。身長161cm、スリーサイズはB90・W60・H88 AQMガールやレースクイーンとしても活動。趣味はコスプレとカフェ巡りで、最新情報は公式X（@ruka_japan00）Instagram（@ruka_japan00）