今、再びドーナツが人気で『第6次ドーナツブーム』が来ているとも言われています。その牽引役として注目されているのが、「フレンチクルーラー」。人気のワケを取材しました。

ジュワ〜っと心地よい音を立てる油の中で、香ばしい色に染まっているのは…

40代

「一番フレンチクルーラーが好きなので。フレンチクルーラーは最近流行っているというイメージ」

フレンチクルーラー！と言えば、シュワッとした口溶けのイメージがあると思いますが、こちらのフレンチクルーラーはひと味違うんです。それが…

50代

「一個食べると複数食べたくなる。皮を楽しむというんですかね。そういう軽さが気に入っています」

時間が経っても油っぽくならないのが特長です。

FRECKLE donuts シェフパティシエ 西山生恵さん

「普通のパン生地のドーナツと比べてだいぶ軽い食感。小麦粉も割ともっちりする感じがある。旨みがジュワッとあふれるような生地感になっている」

2022年の第5次ドーナツブームを作った生ドーナツに続き、第6次ドーナツブームを牽引しているのがこのフレンチクルーラー！通常のドーナツはパン生地ですが、フレンチクルーラーはシュー生地であるため、スイーツ店などが続々と取り入れているんです。

記者

「こちらのお店では、主にチョコレートのお菓子を扱っているのですが、ありました。フレンチクルーラーです」

去年11月にオープンしたばかりのこちらのチョコレート専門店。コロンビアの自社農園で栽培したカカオを使ったチョコレートが売りなのですが…

MAISON CACAO 広報 林美月さん

「カカオはチョコレートだけではなく、それぞれの素材をいかして楽しんでほしいという思いから、チョコレートを使用しないフレンチクルーラーが誕生しました」

あえてチョコレートは使わず、カカオバターやカカオニブなどの存在を楽しんでほしいということです。

お客さん

「しっとりしていて飲み物なしで食べられるドーナツ」

「ふわふわ、軽い軽い、マジで軽い」

「これは速攻でなくなっちゃうね」

専門店ならではのこだわりで、驚きの進化を遂げているフレンチクルーラー。第6次ドーナツブームを熱くしています！