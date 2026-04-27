鹿児島で4年半ぶりに開催された春の九州高校野球。鹿児島商業は、20年ぶりにベスト4まで勝ち上がりました。かつては甲子園出場を25回果たした古豪の鹿児島商業。甲子園に出場した父と、その背中を追う息子を取材しました。

25日、春の九州高校野球・準決勝。春・秋通じて20年ぶりにベスト4に残った鹿児島商業は、決勝進出をかけ、沖縄代表と対戦しました。

鹿児島商業は、春夏あわせて25回、甲子園に出場した名門です。しかし、夏の最後の出場は1995年で、長く遠ざかっています。

試合は、2回表に1点を失い、追いかける展開に。そのウラ、ランナー1塁で8番・大里羚馬。チーム2本目のヒットで、チャンスを広げますが、得点とはなりません。

大里選手の父・雄二さん(48)。鹿児島商業が甲子園に出場した1995年、捕手として出場し、2回戦まで進みました。

（大里選手の父・雄二さん）「スタンドから女性の黄色い声が。昔は男子校ならではの応援だったんですけど、黄色いハーモニーが聞こえるのが何か違和感というか、うらやましいなと思う」

鹿児島商業の先発・福元も好投を続け、3回以降、スコアボードには0が並ぶ展開に。

（大里選手の父・雄二さん）「1点が遠いですね。このまま耐えしのげば勝機はあると思う」

（息子さんの様子は？）「いつも通り緊張している様子はないので、（タイムリー）1本出してくれるのを待っています」

しかし、6回。相手打線につかまり、一気に6点のリードを許します。

それでも、鹿児島商業はそのウラ、1アウト3塁、2塁のチャンスを作ります。打席には再び、8番・大里。

（大里選手の父・雄二さん）「いやぁ、ポテンヒットでしたけど、気持ちで持っていったヒット」

この回さらにもう1点を加え、2対6としますが、反撃もここまで。2対9で沖縄代表に敗れ、ベスト4で敗退となりました。

（鹿児島商業・今井蓮主将）「（九州大会の学びを）グラウンドに帰って反省して、県選抜大会、夏の予選どちらも優勝できるよう頑張りたい」

（大里羚馬選手）「古豪ではなく、強豪を目指して、甲子園目指して頑張ろうと思う」

（父・雄二さん）「野球が好きでやってきたので、最後はもう悩まず苦しまず、その日のために一生懸命、笑顔でプレーしてくれれば、それが一番の親孝行」

かつて甲子園出場を果たしてきた古豪の復活へ。選手たちは悔しさを夏につなげます。

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