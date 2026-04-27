【心理テスト】なぜか「お金」が貯まらない人の“共通点”が判明!? あなたの「貯金体質」をチェック！
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「牛」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
【質問】
ある日、自分の家のリビングに向かうと、
そこに大きな牛が１頭、どっしりと座っていました。
なぜそこにいるかはわかりませんが、牛は暴れるわけでもなく、ただそこにいます。
さて、あなたはどうしますか？次の中から近いものを1つ選んでください。
1． 撫ででお世話をしてみる
2． 驚いて追い出す
3． じっくり観察する
4． まあいいかと一緒に暮らす
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「貯金体質」です。
「牛」はズバリ「財産」を示しています。ここで牛に対してどんな反応をしたかによって、あなたがお金を貯められる人かどうかがわかってしまうのです。
【解答】
1．お世話をしてみる……お金は来るけど出ていくタイプ
お金を大切にしたい気持ちはあるあなた。でも「せっかくだから」と使う方向にエネルギーが向きがちです。収入が増えても、生活水準がつい高くなってしまうので、気づくと残高はいつもと変わらないのでは。まずは、使う前に一晩置いてみましょう。
2．驚いて追い出す……気づかぬうちに消えるタイプ
管理したいのに、なぜかうまくいかないあなた。サブスクやちょっとした衝動買いなど、一つひとつが小さすぎるので、使った感覚がないまま残高だけが減っているのでは。１か月だけでいいので、全ての支出をメモしてみると、家計の穴がわかるかも。
3．じっくり観察する……貯まるけど増やせないタイプ
コツコツ貯めるのは得意なあなた。でも慎重だからこそ「もう少し貯まってから」とお金を動かすタイミングを逃しがち。お金を人生に活かしきれず、チャンスを逃してはいませんか。ちょっとしたことでいいので、何か目標を一つ決めてみては。
4．一緒に暮らす……お金が自然と循環するタイプ
お金との付き合い方が自然なあなた。執着もせず、出ていっても必要以上に不安にならない。その感情的にならない姿勢だからこそ、お金がスムーズに循環していくのでしょう。周りの人にも教えてあげると、さらに循環のスピードが上がるかも。
＊
自分のクセを知ることで、お金との付き合い方も変わるはずです。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
【質問】
ある日、自分の家のリビングに向かうと、
そこに大きな牛が１頭、どっしりと座っていました。
なぜそこにいるかはわかりませんが、牛は暴れるわけでもなく、ただそこにいます。
1． 撫ででお世話をしてみる
2． 驚いて追い出す
3． じっくり観察する
4． まあいいかと一緒に暮らす
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「貯金体質」です。
「牛」はズバリ「財産」を示しています。ここで牛に対してどんな反応をしたかによって、あなたがお金を貯められる人かどうかがわかってしまうのです。
【解答】
1．お世話をしてみる……お金は来るけど出ていくタイプ
お金を大切にしたい気持ちはあるあなた。でも「せっかくだから」と使う方向にエネルギーが向きがちです。収入が増えても、生活水準がつい高くなってしまうので、気づくと残高はいつもと変わらないのでは。まずは、使う前に一晩置いてみましょう。
2．驚いて追い出す……気づかぬうちに消えるタイプ
管理したいのに、なぜかうまくいかないあなた。サブスクやちょっとした衝動買いなど、一つひとつが小さすぎるので、使った感覚がないまま残高だけが減っているのでは。１か月だけでいいので、全ての支出をメモしてみると、家計の穴がわかるかも。
3．じっくり観察する……貯まるけど増やせないタイプ
コツコツ貯めるのは得意なあなた。でも慎重だからこそ「もう少し貯まってから」とお金を動かすタイミングを逃しがち。お金を人生に活かしきれず、チャンスを逃してはいませんか。ちょっとしたことでいいので、何か目標を一つ決めてみては。
4．一緒に暮らす……お金が自然と循環するタイプ
お金との付き合い方が自然なあなた。執着もせず、出ていっても必要以上に不安にならない。その感情的にならない姿勢だからこそ、お金がスムーズに循環していくのでしょう。周りの人にも教えてあげると、さらに循環のスピードが上がるかも。
＊
自分のクセを知ることで、お金との付き合い方も変わるはずです。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4