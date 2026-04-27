◆東京六大学野球春季リーグ第３週第３日▽法大８―６早大（２７日・神宮）

法大は両軍計２４安打の打撃戦の末に早大を下し、勝ち点を２とした。

２点リードの８回から２回無失点に封じた桜田朔（さく）投手（２年＝青森山田）が、リーグ戦初勝利。７回までに１２安打を放っていた早大打線を無安打に封じ、大学入学後初となった９回も３者凡退で締めた。「先輩たちが作ってくれたいい試合だったので、点だけは取らせてはいけないという気持ちだった。こういう形で使っていただき、勝利に貢献できてうれしい」と笑顔を見せた。

青森山田では２年秋の東北大会決勝・八戸学院光星戦で、無安打無得点試合を達成。しかしその後投球フォームのバランスを崩し、「捕手が座ると投げられない。腕が振れなくなって、スピードも１０キロぐらい落ちた」と、球速も制球も戻らないまま高校野球を終えた。それでも、法大入学後は鏡を使ってフォームをチェックしながらのネットスローなど、地道な積み重ねで感覚を取り戻し、今春リーグ戦でデビュー。５度目の登板で白星をつかんだ。

◆桜田 朔（さくらだ・さく）２００６年４月１８日、青森県生まれ。２０歳。青森山田中では青森山田リトルシニアに所属。青森山田高では１年秋から公式戦ベンチ入り。３年春夏の２度甲子園出場。直球の最速は１４６キロ。１８５センチ、８３キロ。右投右打。