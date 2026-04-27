『THE SECOND』ファイナル組み合わせ抽選会、まさかの「バラ色の日々」合唱からスタート
結成16年以上の漫才師による賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』（フジテレビ系 5月16日 後6：30）のグランプリファイナル組み合わせ抽選会＆ファイナリスト記者会見が27日、都内で行われた。
【写真】2024年王者！今年はMCをつとめるガクテンソク
4回目の開催となる2026大会では、史上最多となる152組の漫才師がエントリー。2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組なっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
今大会は、過去3大会と同じく司会を東野幸治と宮司愛海アナウンサー、リポーターを小室瑛莉子アナウンサーが務めるほか、2024年から登場したハイパーゼネラルマネージャーの有田哲平（くりぃむしちゅー）、スペシャルサポーターの博多華丸・大吉も引き続き参加し、ベテラン漫才師の戦いを見守る。
抽選会のMCはガクテンソク（よじょう、奥田修二）、松井ケムリ（令和ロマン）、宮司アナが担当した。YouTubeで生中継した抽選会は大会テーマ曲のTHE YELLOW MONKEYの「バラ色の日々」が流れながらスタート。厳かな曲をファイナリストたちは歌い、宮司アナが開始の一言を告げると中継が始まっていると知らなかった芸人たちは苦笑い。奥田は「社歌みたいな感じになった」と笑っていた。
【写真】2024年王者！今年はMCをつとめるガクテンソク
4回目の開催となる2026大会では、史上最多となる152組の漫才師がエントリー。2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組なっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
抽選会のMCはガクテンソク（よじょう、奥田修二）、松井ケムリ（令和ロマン）、宮司アナが担当した。YouTubeで生中継した抽選会は大会テーマ曲のTHE YELLOW MONKEYの「バラ色の日々」が流れながらスタート。厳かな曲をファイナリストたちは歌い、宮司アナが開始の一言を告げると中継が始まっていると知らなかった芸人たちは苦笑い。奥田は「社歌みたいな感じになった」と笑っていた。