【ニューヨーク＝平沢祐】米大リーグは２６日、各地で行われ、ドジャースの大谷はカブス戦の七回に６号ソロを放つなど３安打１打点で、６―０の快勝に貢献した。

カブスの今永は六回途中５失点で２敗目、鈴木は無安打。ロッキーズとのダブルヘッダー第２試合に先発したメッツの千賀は、三回途中３失点で４敗目。スコアは０―３。ブルージェイズの岡本はガーディアンズ戦で無安打で、試合は４―２で勝った。

昨季まで１０打数１安打に抑えられていたカブスの今永から右前打と右翼への二塁打を放ち、ドジャースの大谷が勢いに乗った。「失投を逃さない素晴らしい打者」と今永。高い技術が凝縮された６号ソロが生まれたのは、次の打席だった。

七回無死、サイドスロー左腕ミルナーの初球をたたいた。足元に食い込んでくる内角低めのシンカーを逆方向の左中間スタンドの最前列に運んだ。左翼方向への今季初アーチ。一塁を回る際には、仲の良いカブスの鈴木が守っている右翼に向かって右手を開くポーズを取った。

本塁打は今月１２日のレンジャーズ戦の第１打席以来、１２試合６０打席ぶりだった。打席での構えが修正できているようで、「構えが一番（大事）。それが全ての始まりだし、そこが整えば、もう少しいい打席がおくれる」と大谷。自身の打撃の調子が上がる気配を感じ取っていた。（ロサンゼルス 帯津智昭）