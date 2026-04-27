ももいろクローバーZが、2025年12月20日、21日にさいたまスーパーアリーナで開催したライブ『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』のLIVE Blu-ray＆DVDを8月19日にリリースする。

（参考：ももいろクローバーZ、女性グループ初の国立公演から12年 日本を照らし“笑顔を届け続ける”という偉業）

本公演は、“宇宙旅行”をテーマに、AIなど最新技術を駆使したビジョン演出や、会場を徘徊する巨大なリアル恐竜の登場など、没入型のアトラクションのようなエンターテインメント要素を盛り込んだ冬ライブ。テーマに沿った楽曲のほか、ライブ定番曲から初披露曲まで幅広く披露された。

本作には、DAY1、DAY2の両公演が収録され、映像特典としてライブ当日やそれまでの道のりを映したメイキング映像を収録予定。Blu-rayは“Dolby Atmos“を採用しており、没入感のある音楽体験を味わえる仕様となっている。

また、あわせて公式YouTubeチャンネルでは本作の特報映像が公開。ライブのオープニング映像を一部使用し、本編のハイライトシーンをダイジェスト形式で見ることができる。

（文＝リアルサウンド編集部）