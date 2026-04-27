ノンタイトル戦ながら超攻撃的スタイルで現役チャンピオンから2ダウンを奪って圧勝。「女子とは思えない切れ味」と解説の男子現役王者を驚嘆させた女子選手の“素顔”にもファンの注目が集まり「すっぴんでこれはスゴイ」「健康的美人」など意外な反響が相次いだ。

【映像】“すっぴん美人”と話題のキック選手（正面、全身）

注目を集めたのは、パヤーフォン・バンチャメーク（タイ・Banchamek Gym）。26日に東京・後楽園ホールで行われた「RISE197」で第4代RISE QUEENミニフライ級王者の宮本芽依（KRAZY BEE）とノンタイトル戦で激突。試合は第1ラウンドに右ハイキック、第3ラウンドに右ストレートで計2ダウンを奪ったパヤーフォンが判定3-0で王者を撃破した。

23歳のパヤーフォンはタイ出身。現在はK-1レジェンドのブアカーオ・バンチャメークに師事。チェンマイに位置するブアカーオのジムでトレーニングに励んでいる。RISE初参戦となったパヤーフォンだが、初代ラジャダムナンスタジアム認定女子ミニマム級王者、さらに初代K-1 WORLD GP女子アトム級王者など実績は十分だ。

試合は1ラウンドに離れ際の攻防で右ハイを打ち抜いたパヤーフォンが先にダウンを先取。終始優勢のまま、第3ラウンドにも打ち下ろし気味の右のストレートをコンパクトに突き刺して2つ目のダウンを重ねた。実力者同士の一戦は、終わってみれば3−0（30-25、30−26、30−25）の大差でパヤーフォンの判定勝利。

試合を終えて両者の表情は対照的だった。顔を腫らした宮本に対して、パヤーフォンは涼しい顔と愛らしい笑顔。そんなパヤーフォンはマイクで「今回、こうしてRISEの試合に参加することができ大変光栄で大変うれしく思います。実際リングに上がるまでは非常に緊張していて、相手がチャンピオンなので試合がどうなるかわからなかったけど、全力で挑んで勝つことができました。勝利を収めることができて大変うれしい。ありがとうございました」と挨拶。そんな様子にファンからは「めっちゃ美人さんやん」「健康的美人」「すっぴんでこれはすごい」「美人だし最強」といった反響が相次いだ。

試合後にはベルトを賭けたダイレクトリマッチの可能性も浮上。2度は負けられない宮本、再び撃破でタイにベルトを持ち帰りたいパヤーフォン。RISE世界バンタム級王者の大粼孔稀をして「女子とは思えない切れ味。完全に勝ち方をわかっている」と高い評価を得るパヤーフォンを相手に、宮本は王者としてリマッチでどのような戦いを見せるのか。この因縁の対決から目が離せない。