28日(火)は東北北部を中心に雨が降りそうです。関東から西日本では気温が上がり、25℃以上の夏日になる所があるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■東北南部〜九州南部は日差しあり 関東は青空広がる

28日(火)は西日本で雲が増えますが、日差しは届くでしょう。午後は雨の降る所もありそうです。東海と関東は日差しが届き、洗濯日和となる見込みです。北陸と東北南部も晴れ間はありますが、夕方以降、雨の可能性があります。東北北部と北海道は曇りや雨となるでしょう。

■28日は山林火災続く岩手で恵みの雨

28日(火)の午後は東北北部を中心に雨が降りそうです。岩手県の大槌町でも夕方〜夜にかけて雨雲がかかるでしょう。27日(月)は1.5ミリの雨にとどまりましたが、28日(火)は前日よりは雨量が少し増えそうです。

また、午後は東北で大気の状態が不安定になるため、晴れ間の出る東北南部も含めて急な雷雨にご注意ください。

■北海道もにわか雨 急な冷え込みに注意

北海道も雲が広がりやすく、所々で雨が降りそうです。上空に寒気が流れ込み、気温が大きく下がるため、雪のまじる所もあるでしょう。

27日(月)は22.6℃まで上がった旭川の28日(火)の最高気温は11℃の予想です。その他、28日(火)の最高気温は札幌で12℃、網走で5℃、稚内で6℃でしょう。

■西日本の日本海側・北陸では折りたたみ傘を

28日(火)は九州北部や北陸も雨が降りやすいでしょう。折りたたみの傘があるとよさそうです。九州北部は昼過ぎ以降、雨の降る所がありそうです。日中晴れる北陸も夜は雨雲がかかる見込みです。

■関東〜西日本の太平洋側は晴れて汗ばむ陽気 北海道は寒い

28日(火)は関東〜西日本の太平洋側で気温が上がりそうです。25℃以上の夏日の所が多くなるでしょう。

朝の最低気温は前日と同じくらいか低い所が多いでしょう。札幌や秋田、新潟は前日より3℃低くなりそうです。

【28日(火)の予想最低気温】（）内は前日差、季節感

札幌 7℃ （-3 5月上旬）

青森 8℃ （±0 5月上旬）

仙台 11℃（±0 5月中旬）

新潟 11℃（-3 5月上旬）

東京 12℃（-2 平年並み）

名古屋 13℃（-1 5月上旬）

大阪 15℃（＋1 5月上旬）

福岡 16℃（＋2 5月中旬）

日中の最高気温は北海道で、前日と比べて大幅に低くなりそうです。稚内6℃、網走5℃、北見8℃など、寒くなりますので、体調管理にお気をつけください。

【28日(火)の予想最高気温】（）内は前日差、季節感

札幌 12℃（-7 4月中旬）

青森 15℃（-3 平年並み）

仙台 21℃（＋6 5月下旬）

新潟 21℃（＋5 5月中旬）

東京 24℃（＋3 5月中旬）

名古屋 25℃（＋1 5月中旬）

大阪 25℃（＋1 5月中旬）

福岡 23℃（-1 5月上旬）

■ゴールデンウイーク間近 行楽日和の日はいつ？

29日(水・昭和の日)は全国的に雲が多いでしょう。東北南部や東日本を中心に、雨の降る所もありそうです。

30日(木)〜5月1日(金)にかけては低気圧の影響で、広範囲で雨が降る予想です。雨や風の強まる所もあるでしょう。1日(金)は西日本では次第に晴れ間が広がりそうです。

2日(土)は本州付近で晴れて夏日続出、一方で北海道は雨が降りやすい見込みです。2日(土)は満月となります。

3日(日・憲法記念日)北日本と東日本で晴れるでしょう。西からは雨雲が広がる可能性があります。

4日(月・みどりの日)は西日本・東日本中心に雨が降りやすいでしょう。

なお、北日本では28日(火)〜29日(水・昭和の日)にかけて気温が下がり、寒くなりそうです。服装選びにお気をつけください。

【地震への備えを】

27日(月)は北海道で最大震度5強の強い揺れを観測する地震が発生しました。今月は各地で強い揺れが発生していますが、備えはできているでしょうか。

まだこの時期は、防災バッグの中に、寒さ対策ができるものを入れておくと安心です。ダウンジャケットや厚手の靴下などの防寒着は、雨に濡れた場合に備えて着替えも準備しておきましょう。アルミ製の防寒シート、カイロなども入れておくことをおすすめします。