有吉弘行、マツコの“復帰”を見届けらなかったワケ「観ようかなと思ったら…」
「私もまだ会ってないんですけど……」お笑いタレントの有吉弘行が、休養から復帰したマツコ・デラックスに言及した――。
有吉弘行
○マツコには「まだ会ってない」「来週ぐらいに会うかな」
首の手術を受け、約2カ月間休養していたマツコは、13日のTOKYO MX『5時に夢中!』で復帰。有吉は、19日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、「マツコさんが、ちょっと首の不調でお休みされてまして。『かりそめ天国』なんかも2〜3週、休んでらっしゃいましたけど」と話し、「私もまだ会ってないんですけど。まあ、来週ぐらいに会うかなって感じですかね」と久々の再会を楽しみにしている様子だった。
また、「『5時に夢中!』で復帰するっていうんで。ちょうど家にいたんで、観てみようかなと思って」と続けた有吉。しかし、「観ようかなと思ったら、子供が“変えろ! 変えろ!”って言って……」とこぼし、「ちょっと一目も見れなかった。やっぱり厳しい。なかなか難しいです」と苦笑い。テレビは複数あるというが、「一緒にいるとね。隣の部屋に行って観るわけにもいかないので」とぼやきつつ、「まあ、無事に復帰されてよかったと思っております」と結んでいた。
【編集部MEMO】
2010年4月から放送中のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』。有吉弘行と様々なアシスタント芸人が、軽快なトークを展開する。番組テーマは「ストレス解消性バラエティ」で、日曜夜に笑える“毒”を有吉が提供する。
有吉弘行
○マツコには「まだ会ってない」「来週ぐらいに会うかな」
首の手術を受け、約2カ月間休養していたマツコは、13日のTOKYO MX『5時に夢中!』で復帰。有吉は、19日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、「マツコさんが、ちょっと首の不調でお休みされてまして。『かりそめ天国』なんかも2〜3週、休んでらっしゃいましたけど」と話し、「私もまだ会ってないんですけど。まあ、来週ぐらいに会うかなって感じですかね」と久々の再会を楽しみにしている様子だった。
【編集部MEMO】
2010年4月から放送中のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』。有吉弘行と様々なアシスタント芸人が、軽快なトークを展開する。番組テーマは「ストレス解消性バラエティ」で、日曜夜に笑える“毒”を有吉が提供する。