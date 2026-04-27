俳優の佐藤二朗（５６）が２７日、都内で行われた原作・脚本・主演を務めた映画「名無し」（城定秀夫監督、５月２２日公開）の完成披露試写会に出席した。

佐藤が初の漫画原作を手がけた作品で、自ら生み出したキャラクター“名無し”こと山田太郎役。狂気を描いた過激な内容に「５年前からウジウジと書いて、お蔵入り寸前になった作品。賛否は覚悟しております。人間の存在という根源を揺るがしかねない、とてつもない変な映画」とアピールした。

第４９回日本アカデミー賞の最優秀助演男優賞を受賞した映画「爆弾」に続き、得体の知れない人間を怪演する。イベント中には、物語のカギを握る佐藤の右手をかたどったオブジェが登場。「ロビーに展示！？ これが各劇場を巡回するの！？」と驚いて笑わせた。

触れたら死を呼ぶという「右手」にちなんで、消し去りたいものについて挙手で発言を求められると「五十肩でなかなか手が上がらない。自分の五十肩を消し去りたいです」と、ボケとも本当ともつかない回答。ほぼ同年代の佐々木蔵之介（５８）とリハーサルした掛け合いも披露するなど“二朗劇場”は健在だった。

警官役で共演した丸山隆平（４２）は「ここまで刺激的な作品に出演するのは、３０年ぐらいこの仕事をしていて初めてだった」と戸惑いつつも興奮。観客に向けて「血が出てきたり人がボコボコになったりするのは大好物だけど、それだけじゃない奥行きのある映画。作者が血ヘドを吐きながら作っているようなものは人の心を打つ。食わず嫌いをせず共有してほしい」と呼びかけた。